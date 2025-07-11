Sigur и Suprema: Новая интеграция – доступ к мировым стандартам биометрии

Обновленная интеграции Sigur и Suprema позволяет осуществлять контроль доступа совместно с биометрическими терминалами. Решение будет актуально для компаний с повышенными требованиями к безопасности, где необходимы современные методы многофакторной аутентификации. Об этом CNews сообщили представители Sigur.

«Опираясь на многолетний опыт разработки и накопленную экспертизу, мы предлагаем широкий спектр решений для биометрической идентификации, которые соответствуют требованиям практически любого заказчика. Это и "классические" считыватели отпечатков пальцев, и более современные терминалы распознавания лиц. Мы рады, что теперь эти решения полностью доступны пользователям Sigur», — Артем Арифов, менеджер по продажам Suprema на Ближнем Востоке, в Турции, Африке и СНГ

Работа интеграции требует наличия базового модуля и лицензии для каждого подключенного к СКУД биометрического устройства. Первоначальная настройка выполняется через ПО Suprema BioStar 2, после чего управлять биометрическими шаблонами можно напрямую из ПО Sigur.

При использовании некоторых моделей терминалов Suprema открываются дополнительные логики доступа, что позволяет реализовывать расширенные сценарии идентификации в СКУД. Например, при использовании FaceStation F2 возможен проход: только по отпечатку пальца, только по шаблону лица, по карте и отпечатку пальца, по карте и шаблону лица, по шаблону лица и отпечатку пальца.

«Интеграция решений Sigur с биометрией Suprema открывает новые горизонты безопасности и удобства для заказчиков по всему миру. Теперь контроль доступа становится еще быстрее, точнее и надежнее – наши совместные технологии обеспечивают максимальную защиту объектов любого масштаба», — Денис Силин, руководитель международного технического отдела Sigur.

Для защиты от спуфинга Suprema использует технологии на основе искусственного интеллекта. Так, при считывании отпечатка пальца система непрерывно анализирует динамические изменения во время сканирования и на их основе эффективно отличает живой палец от подделки.

Таким образом, ключевыми преимуществами интеграции для клиентов являются многофакторная аутентификация, синхронизация данных сотрудников, посетителей и идентификаторов между СКУД Sigur и устройствами Suprema, автоматическая генерация номеров пропусков при доступе только по биометрии.

Список поддерживаемых моделей

Считыватели отпечатков пальцев: BioEntry P2; BioEntry W2; BioLite N2; X-Station 2; BioStation 2a.

Терминалы распознавания лиц: BioEntry W3; BioStation 3; FaceStation F2.

Обращаем внимание, что метод идентификации по лицу не соответствует требованиям Федерального закона №572-ФЗ, поскольку не предусмотрена связь с Единой биометрической системой (ЕБС).