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Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка»

Микроэлектронный холдинг «Элемент» открыл шесть компаний в Азии. Две из них — на Тайване и четыре — в Китае. В компании утверждают, что производят на них микросхемы для внутреннего рынка Китая.

Азиатский «Элемент»

Как стало известно CNews, крупнейший производитель микроэлектроники в России — группа компаний «Элемент» начал сборочное производство микросхем в Азии. Об этом редакции рассказал представитель холдинга.

Согласно финансовому отчету «Элемента» за 2024 г. в контур холдинга входят четыре иностранные компании. Как сказано в документе, личным законом для одной из них является право Гонконга, для трех других компаний — право КНР, и для двух оставшихся — право Тайваня.

Представитель «Элемента» утверждает, что азиатские компании занимаются сборочным производством микросхем, ориентированных на продажу на внутренний рынок Китая. «Такой формат — один из инструментов развития нашего присутствия на зарубежных рынках», — отмечает он.

Представители «Элемента» не ответили на вопросы CNews о том, какие микросхемы производятся и какими мощностями обладают азиатские предприятия холдинга.

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ГК «Элемент»
«Элемент» вышел в Азию

В сентябре 2024 г. на форуме «Микроэлектроника 2024» представитель «Нанотроники» (входит в «Элемент») сообщал о планах привлекать иностранных специалистов и соотечественников с опытом работы в зарубежных организациях электронного машиностроения. Помимо этого, согласно представленному на форуме слайду, планировалось организовать филиал в Китае. В апреле 2025 г. CNews обнаружил, что «Микрон» ищет преподавателя китайского языка.

Зачем и можно ли так

Сотрудничать с Азией — это типичная практика для отрасли, рассказала CNews Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL. «Многие российские компании, включая производителей радиоэлектронной аппаратуры, проектировщиков микросхем и системных интеграторов, сотрудничают с азиатскими партнерами. Например, «Ангстрем», НПЦ «ЭЛВИС», «Байкал Электроникс» и ряд других ранее размещали или продолжают размещать заказы на производство полупроводников в Китае, Тайване (TSMC), Малайзии, Южной Корее, — продолжает она. — Основная причина — отсутствие в России полного производственного цикла, особенно в части техпроцессов ниже 90 нм». В Азии же доступны и 28 нм, и даже 14 нм у китайских SMIC, несмотря на американское давление.

«После 2022 года ситуация осложнилась санкциями, и российские компании были вынуждены искать обходные пути, включая регистрацию аффилированных структур в дружественных юрисдикциях (КНР, Гонконг, ОАЭ), чтобы обеспечить заказы на территориях, формально не подпадающих под экспортные ограничения», — поясняет Квашенкина.

Регистрация структур в Азии — способ снизить риски санкционного давления. Через такие компании можно заключать контракты на контрактное производство (foundry), закупать электронно-компонентную базу, договариваться об IP-блоках и EDA-инструментах, используя «белые» каналы, отмечает глава SNDGLOBAL.

При этом Квашенкина считает, что «Элемент» не сможет занять значимую долю на китайском рынке из-за высокой конкуренции. Львиная доля контрактов идёт своим – SMIC, CXMT, Loongson, и др.

«Таким образом, «Элемент» может использовать азиатские площадки в КНР и на Тайване прежде всего для контрактного производства на техпроцессах от 180 до 28 нм — этого достаточно для 80–90% задач, стоящих сегодня перед российским заказчиком», - заключила Квашенкина.

«Не думаю, что “Элемент” ставит задачи бороться за китайский рынок» — считает собеседник CNews среди топ-менеджеров одного производителя микроэлектроники. Собеседник предполагает, что основная задача этих заводов связана с возможностями китайских компаний во времена геополитических потрясений.

Как писал в марте 2024 г. «Коммерсант» ООО «Нанотроника», на 100% принадлежащая группе «Элемент», планировала начать разработку и выпуск линейки оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники.

«Для технологического суверенитета нужно развивать свои новые технологии, вспоминать и развивать технологии времен СССР, — считает собеседник CNews, работающий на микроэлектронном предприятии. — Нахождения производственных филиалов российских компаний обусловлено дешевизной комплектующих материалов и доступностью стандартных, отработанных технологий производства микроэлектроники».

Чем известна группа «Элемент»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России — зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам 2024 г. ПАО «Элемент» нарастила выручку на 23%, до 44 млрд руб., следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 56%, до 8,3 млрд руб. Тогда когда по результатом 2023 г. выручка ПАО «Элемент» выросла на 46% по сравнению с 2022 г., достигнув 35,8 млрд руб.

В июле 2025 г. CNews также писал о том, что президент и три вице-президента микроэлектронной группы «Элемент» по результатам 2024 г. получили 393,9 млн руб. в виде премий, что в 11,5 раз больше, чем годом ранее. Их совокупная зарплата по итогам года составила 61,8 млн руб.

Кристина Холупова

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