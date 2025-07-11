Искусственный интеллект на портале госуслуг Подмосковья проверяет документы на социальную ипотеку

В электронную услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» внедрили технологию распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При заполнении онлайн-заявки на социальную ипотеку пользователь прикрепляет сканы обязательных документов, например: свидетельства о рождении, трудовой книжки, свидетельства о заключении брака. После этого искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их исправить. Ранее подобные ошибки выявлялись позже, когда заявление поступало в ведомство, из-за чего людям могли отказать в предоставлении услуги», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Программа «Социальная ипотека», запущенная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым с 2016 г., помогает привлечь в область квалифицированные кадры. По условиям программы правительство Московской области предоставляет субсидию 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса и в течение 10 лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга по кредиту. Таким образом, участник выплачивает только проценты по ипотеке.

Оформить социальную ипотеку могут медики, педагоги, молодые ученые, уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка».

В Мингосуправления отметили, что искусственный интеллект на региональном портале уже способен распознавать порядка 250 видов документов.