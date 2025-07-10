«Р7» и Минцифры Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве

«Р7» и Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по внедрению российского программного обеспечения, повышению кибербезопасности и развитию ИТ-компетенций в регионе. «Р7» внесет вклад в модернизацию информационных систем образовательных учреждений региона.

В соответствии с достигнутыми договоренностями «Р7» безвозмездно предоставит образовательным учреждениям Хабаровского края около 10 тыс. лицензий на пакет офисных решений. Помимо этого, стороны договорились о проведении совместных обучающих программ и профориентационных мероприятий для студентов и преподавателей.

Мероприятие также стало площадкой для обсуждения перспектив цифровизации региона. Участники отметили, что подобные инициативы способствуют снижению зависимости от зарубежных технологий и укрепляют технологический суверенитет. Подписание соглашения с «Р7» — еще один шаг в реализации стратегии региона по созданию современной и безопасной цифровой среды.