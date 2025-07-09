Simetra разработала транспортную модель Ульяновска

Группа компаний Simetra выполнила проект в области транспортного планирования и разработала транспортную модель города Ульяновска. Цифровая модель обеспечит эффективность при принятии решений, связанных с инфраструктурными проектами, а также необходимую гибкость при управлении дорожным движением в городе. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Транспортная модель Ульяновска рассчитана на 595 районов и учитывает 262 городских и межмуниципальных маршрута общественного транспорта, а также дорожную инфраструктуру, включая светофоры, остановки, транспортные развязки и прочее.

Инженеры Simetra просчитывали оптимальные модели устройства транспортной системы при разном уровне ее загрузки — отдельные расчеты были сделаны для утреннего, вечернего и ночного трафиков. По результатам выполненных работ, администрация получила варианты развития маршрутной сети города в перспективе пяти, 10 и 15 лет – до 2040 г.

Работы проводились в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), а также создания комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Ульяновска. Заказчиком проекта выступило Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска.

Для разработки транспортной модели города инженеры Simetra проанализировали текущее состояние системы. Были проведены полевые исследования, а также использованы материалы официальной статистики муниципалитета.

Микромодели наиболее проблемных перекрестков были рассчитаны с помощью отечественной цифровой платформы RITM³, которая решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента транспортной инфраструктуры на уровне региона, города или промышленного объекта.

«Транспортная модель Ульяновска — это инструмент для принятия обоснованных решений: от оптимизации маршрутной сети до планирования будущих инвестиций в инфраструктуру. Мы учитывали весь городской контекст — от локальных узлов до общегородского трафика. Надеемся, что результаты нашей работы повысят пропускную способность на дорогах Ульяновска, а значит сделают город более привлекательным для бизнеса и комфортным для людей», — сказал директор по региональному консалтингу ГК Simetra Сергей Блакитный.