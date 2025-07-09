CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Simetra разработала транспортную модель Ульяновска

Группа компаний Simetra выполнила проект в области транспортного планирования и разработала транспортную модель города Ульяновска. Цифровая модель обеспечит эффективность при принятии решений, связанных с инфраструктурными проектами, а также необходимую гибкость при управлении дорожным движением в городе. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Транспортная модель Ульяновска рассчитана на 595 районов и учитывает 262 городских и межмуниципальных маршрута общественного транспорта, а также дорожную инфраструктуру, включая светофоры, остановки, транспортные развязки и прочее.

Инженеры Simetra просчитывали оптимальные модели устройства транспортной системы при разном уровне ее загрузки — отдельные расчеты были сделаны для утреннего, вечернего и ночного трафиков. По результатам выполненных работ, администрация получила варианты развития маршрутной сети города в перспективе пяти, 10 и 15 лет – до 2040 г.

Работы проводились в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), а также создания комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Ульяновска. Заказчиком проекта выступило Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска.

Для разработки транспортной модели города инженеры Simetra проанализировали текущее состояние системы. Были проведены полевые исследования, а также использованы материалы официальной статистики муниципалитета.

Микромодели наиболее проблемных перекрестков были рассчитаны с помощью отечественной цифровой платформы RITM³, которая решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента транспортной инфраструктуры на уровне региона, города или промышленного объекта.

«Транспортная модель Ульяновска — это инструмент для принятия обоснованных решений: от оптимизации маршрутной сети до планирования будущих инвестиций в инфраструктуру. Мы учитывали весь городской контекст — от локальных узлов до общегородского трафика. Надеемся, что результаты нашей работы повысят пропускную способность на дорогах Ульяновска, а значит сделают город более привлекательным для бизнеса и комфортным для людей», — сказал директор по региональному консалтингу ГК Simetra Сергей Блакитный.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам

Злоумышленники с помощью нейросети выдали себя за госсекретаря США и обманули нескольких министров и конгрессмена

Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации

Власти покупают ИИ для поиска картельных сговоров в госзакупках

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024