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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Пилотный проект Comindware с цифровым двойником зданий признан властями Новгорода успешным и рекомендован к тиражированию

Российской ИТ-компании Comindware удалось в пять раз ускорить устранение поломок в государственных зданиях с помощью цифрового двойника. Двухмесячные испытания в Великом Новгороде показали: время на формирование отчетов сократилось в 30 раз, а система показала нулевой процент сбоев. Рабочая группа при администрации губернатора Новгородской области дала добро на тиражирование технологии. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Пилотирование проходило на базе здания по адресу г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 74, где был создан полный цифровой двойник с детализацией до каждого рабочего места. В систему загружены три схемы этажа, 37 помещений, семь рабочих мест и 134 позиции имущества. Автоматизированы пять сценариев обработки заявок с интеграцией в Telegram и электронную почту.

Наиболее значимым достижением стало сокращение времени реагирования на проблемы. Если раньше на создание задачи уходило 3 минуты, то теперь — 30 секунд. Это позволило в пять раз быстрее устранять повреждения и неисправности в здании.

«Мы наблюдаем принципиальную смену подхода к управлению недвижимостью в госсекторе. Цифровой двойник здания — это не просто модная технология, а конкретный инструмент экономии бюджетных средств и времени сотрудников», — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware. — «Сокращение трудозатрат на отчетность в 30 раз означает, что специалисты могут сосредоточиться на решении задач, а не на бумажной работе. Это прямая экономия фонда оплаты труда».

За период испытаний система показала высокую надежность — за месяц не зафиксировано ни одного сбоя или ошибки. Пользователи оценили удобство работы на 4,3 балла из 5 возможных.

Проект реализован компанией Comindware совместно с партнером-интегратором DBS-Soft и сотрудниками ГОКУ «Центр информационных технологий». В рабочую группу по оценке результатов вошли представители администрации губернатора Новгородской области, Минцифры региона, Центра «Фабрика пилотирования проектов НТИ и Цифровой экономики» при Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого.

Положительные результаты пилотирования открывают перспективы для масштабирования решения на другие административные здания региона. Экономический эффект от внедрения может составить миллионы рублей за счет оптимизации процессов эксплуатации и сокращения времени простоев.

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