«Элар» оцифровывает документальный фонд БТИ Иркутской области

В рамках масштабного проекта по оцифровке архивных документов для Центра государственной кадастровой оценки объектов недвижимости корпорация «Элар» перевела в электронный вид более 100 тыс. инвентарных дел, что значительно упростило доступ к информации и повысило эффективность работы учреждения. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В рамках первых двух этапов проекта было оцифровано около 104 тыс. инвентарных дел, на данный момент работы продолжаются и в третьем этапе специалисты «Элар» переведут в цифровой вид еще около 23 тыс. документов. Оцифровка архивных материалов не только упрощает доступ к информации, но и обеспечивает ее сохранность в электронном формате, что особенно важно в условиях современного документооборота, где надежность и доступность данных играют ключевую роль.

На счету «Элар» более трех тыс. значимых проектов оцифровки и разработка технологий преобразования в электронный вид абсолютно всех типов документов, — управленческих, технических, конструкторских, финансовых и кадровых, геологической и эксплуатационной документации и др.

Процесс оцифровки представляет собой сложный технологический процесс, требующий высокой квалификации и современного оборудования. ЭЛАР располагает парком из 350 профессиональных сканеров, включая планетарные и поточные модели, что позволяет быстро и качественно обрабатывать любые массивы документов. В дополнение к этому, компания использует более 12 уникальных алгоритмов с применением искусственного интеллекта, что обеспечивает высокую точность и качество оцифровки. При этом каждый этап проходит строгий контроль качества.

Профессиональные планетарные сканеры моделей «ЭларСкан» и «Планскан», которые позволяют оцифровывать как текущие, так и архивные бумажные документы, на данный момент — единственное сканирующее оборудование, включенное в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) Минпромторга.

В экосистему цифровых продуктов «Элар» также входит катастрофоустойчивое хранилище информации, реализуемое с помощью роботизированных электронных архивов на оптике «ЭлаРобот НСМ», способных гарантировать неизменное хранение данных свыше 50 лет. Программно-аппаратные комплексы «ЭлаРобот НСМ» включены в реестр Минпромторга России и в реестр ПАК Минцифры России.

На сегодняшний день совокупность решений «Элар» позволяет провести комплексную цифровизацию документоориентированных процессов любой организации: оцифровать накопленные документы, эффективно обработать поступающую информацию, сформировать электронные архивы, обеспечить долговременное хранение и надежную защиту документов от потерь и внешних угроз.