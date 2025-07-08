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За полгода на портале госуслуг Подмосковья подано свыше 2,6 млн заявлений

С начала 2025 г. на портале госуслуг Московской области подано более 2,6 млн онлайн-заявлений. Самой востребованной услугой стала «Выписка из домовой книги», ею жители региона воспользовались более 417 тысяч раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Более 2,6 млн заявлений за полгода – это наглядное подтверждение того, что и жители, и бизнес Подмосковья активно выбирают получение услуг в электронном виде. Ведь для них на региональном портале уже доступно более 390 услуг и сервисов. А мы продолжаем делать их получение еще удобнее и комфортнее», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что уже в более 70 онлайн-услугах работает искусственный интеллект. Он распознает приложенные заявителем документы и отмечает верные галочкой. Это значит, что заявитель может проверить корректность приложенных документов до отправки заявки в ведомство.

Также наиболее популярными услугами текущего года стали: выдача социальной карты жителя Московской области (более 220 тыс. заявлений), запись в кружки и секции (свыше 192 тыс. заявок), запись на участие в ЕГЭ и ОГЭ (свыше 110 тыс. заявлений), а также присвоение адреса (более 94 тыс. заявок).

Напомним, получать услуги в электронном виде можно также в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

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