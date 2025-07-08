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«Ростелеком» подписал эксклюзивное соглашение о цифровизации оружейной столицы Урала

Глава Златоустовского городского округа Олег Решетников и директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов подписали эксклюзивное соглашение о цифровизации городской среды. «Ростелеком» разработает и внедрит для оружейной столицы Южного Урала комплексную программу модернизации с использованием современных информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Олег Решетников, глава Златоустовского городского округа: «С "Ростелекомом" мы давно и успешно работаем над модернизацией городской инфраструктуры, повышая комфорт и безопасность Златоуста для жителей. Новые цифровые решения позволят оптимизировать муниципальное управление, сделать его более эффективным и прозрачным, а также укрепить частно-государственное партнерство».

Реализация соглашения станет новым этапом сотрудничества. Ранее «Ростелеком» уже модернизировал уличное освещение Златоуста, установив около 5000 интеллектуальных энергосберегающих светильников. Специалисты компании также создали архитектурную подсветку школ и повысили энергоэффективность стадиона «Таганай» и лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Оцифровка городов – это не просто тренд, а необходимость, которая создает задел на будущее. Сегодня без цифровых технологий невозможно эффективно реализовывать национальные проекты, обеспечивать комфортную среду для жителей и развивать экономику региона. Мы уверены, что новый этап сотрудничества станет важным шагом на пути к созданию умного города, где технологии работают на благо каждого жителя».

Программа цифровизации Златоуста будет включать проекты в сфере интеллектуальных систем управления городским хозяйством, безопасности, транспорта и коммунальной инфраструктуры. Их реализация позволит создать в городе современную цифровую экосистему, повышающую качество жизни горожан и эффективность управления.

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