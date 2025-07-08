Федеральные стандарты Умного ИЖС будут разработаны в Челябинской области

Челябинская компания Голос.inSmart будет разрабатывать федеральные стандарты Умного ИЖС. В присутствии губернатора Челябинской области А.Л. Текслера, заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака и министра информационных технологий и связи Челябинский области Игоря Фетисова было подписано соглашение между компанией «Голос.inSmаrt» и АНО «Центр компетенций Умный город» (Москва) о совместной реализации проекта по созданию федеральных стандартов «Умное ИЖС». Об этом CNews сообщили представители компании «Голос.inSmаrt».

В рамках проекта планируется создание проектной группы для тестирования и выбора лучших решений с участием представителей Минстроя России, Минпромторга России, Минцифры России, представителей органов власти Челябинской области, ведущих игроков рынка устройств для умных домов, представителей строительной отрасли.

«Активное развитие сегмента индивидуального жилищного строительства в нашей стране свидетельствует о необходимости внедрения стандартов, регулирующих реализацию проектов «Умного дома» в сегменте ИЖС и защищающих девелоперов на Российском рынке от зависимости от решений зарубежных брендов, реализованных на базе неподконтрольной IT-инфраструктуры», – сказал директор Голос.inSmart Алексей Усков.

«Для тестирования разнообразных технические решений, выбора лучших, с учетом себестоимости, качества, эффективности и клиентского опыта для дальнейшего учета при разработке соответствующих отраслевых, планируется реализовать пилотный проект по созданию испытательного полигона - своеобразной «цифровой песочницы», – сказал председатель экспертного совета АНО "Центр компетенций Умный город» Анатолий Курманов.

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов заявил, что «главная цель этого уникального проекта –создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей обязательность применения современных цифровых суверенных решений на всем этапе жизненного цикла ИЖС от проектирования до окончания эксплуатации, застройщиков, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, которое объединяет набор сервисов для жителей».

В рамках проекта планируется объем инвестиций 200 млн руб., а также создание 50 новых высокотехнологичных рабочих мест.