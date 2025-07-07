CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» подали уже на 75% больше заявлений в колледж, чем в 2024 году

Выбрать колледж или техникум и поступить онлайн за считанные минуты можно с «Госуслугами». За две с половиной недели на портале подано уже 570 тыс. заявлений — на 75% больше, чем за аналогичный период в 2024 г. Приемная кампания продолжается. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В 2025 г. к сервису присоединились колледжи при вузах. На них приходится 30% всех заявлений. Среди самых популярных направлений сейчас лидирует ИТ.

Что позволяет сервис: подобрать специальность и колледж по виду конкурса, форме обучения и другим параметрам; подать заявление; отслеживать расписание вступительных испытаний; узнать свое место в конкурсном списке; подать и отозвать согласие на зачисление.

В 2025 г. выпускникам 9 классов, которые синхронизировали свою учетную запись на Госуслугах с «Электронным дневником», отправили письма от портала с персональными рекомендациями по поступлению. Они сформированы на основе успеваемости в школе и носят рекомендательный характер.

Абитуриенты из каких регионов чаще поступают с «Госуслугами»: Санкт-Петербург — 55,6 тыс., Московская область — 31,4 тыс., Москва — 28,6 тыс., Свердловская область — 25,6, тыс., Кемеровская и Новосибирская области — по 21,7 тыс.

Самые популярные направления: информационные системы и программирование; лечебное дело; сестринское дело; юриспруденция; туризм и гостеприимство.

Сервис работает во всех регионах страны. В Москве через «Госуслуги» можно поступить только на бюджетные места в федеральные колледжи при вузах, в остальные — на региональном портале.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

Топы российского микроэлектронного холдинга получили премию 393 миллиона на четверых. За год премия выросла в 11,5 раз

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Информсистему «Госкадры» превратят в цифровую платформу с ИИ

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024