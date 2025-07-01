В первую волну записи в первый класс на «Госуслугах» подали почти миллион заявлений

Завершилась первая волна записи в первый класс. Подать заявление можно было в школу по месту прописки или другую, если у ребенка есть льготы. Родители подали на Госуслугах 920 тыс. заявлений. Это более чем на 10% превышает показатели 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Во вторую волну зачислять будут во все школы, если там остались места. Заявления начнут принимать с шетсого июля.

Успеть раньше других

Во многих школах очередность подачи заявлений имеет решающее значение при зачислении. Поэтому на «Госуслугах» его можно было заполнить заранее, чтобы в день старта приёмной кампании просто нажать кнопку «Отправить». Этой опцией родители воспользовались в половине случаев.

Кто будет учиться

48% – девочки

52% – мальчики

В каких регионах подано больше всего заявлений

Санкт-Петербург – 49,9 тыс.

Свердловская область – 47,2 тыс.

Татарстан – 37,7 тыс.

Дагестан – 37,6 тыс.

Башкортостан – 35,3 тыс.

Сервис доступен во всех регионах, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут записать детей в первый класс на региональных порталах.