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В Рунете с начала 2025 г. заблокировано более 15 тыс. ИТ-ресурсов за разжигание вражды

С начала 2025 г. сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ограничили доступ к более чем 15 тыс. ИТ-ресурсам, сообществам, каналам в интернет-пространстве, а также отдельным материалам, которые разжигают межнациональные и межконфессиональные конфликты в России. Кроме того, сотрудники ведомства фиксирует попытки стимулировать сепаратистские настроения в России, особенно в национальных республиках.

Блокировка ресурсов

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировали более 15 тыс. ресурсов и материалов, разжигающих вражду, пишет «Коммерсант».

В Роскомнадзоре фиксирует в преддверии единого дня голосования (14 сентября) попытки внешних сил вмешаться во внутренние дела России с использованием иностранных ИТ-площадок, с начала 2025 г. в интернете были заблокированы более 15 тыс. ресурсов и материалов, направленных на разжигание вражды и сепаратизма.

Со слов заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, в ведомстве продолжают фиксировать перед очередным российскими выборами попытки внешних сил организовать протестные акции, направленные на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки, в том числе связанные с региональной повесткой. Он добавил, что внешние агенты хотят дискредитировать органы региональной власти, в том числе путем распространения тезисов о неспособности решать насущные проблемы регионов.

Кроме того, сотрудники Роскомнадзора фиксирует попытки стимулировать сепаратистские настроения, особенно в национальных республиках, посеять раздор по национальным и религиозным признакам. Цели остаются прежними — это инициирование протестных мероприятий, связанных с выборами, поддержка и стимулирование экстремистской деятельности, нарушения территориальной целостности России.

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Pixabay
Более 15 тыс. разжигающих вражду ИТ-ресурсов в интернете заблокированы с начала 2025 г.

«Только в 2025 г. Роскомнадзор ограничил доступ к более 15 тыс. интернет-ресурсов, отдельных сообществ, каналов, а также материалов, направленных на разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории России, продвижение сепаратисткой повестки, связанных с пропагандой идей выхода из состава России, в том числе насильственным путем», — сообщил Вадима Субботин. По его словам, для того, чтобы вмешаться в ход избирательной кампании в период подготовки и проведения единого дня голосования внешние силы задействуют иностранные ИТ-площадки и ресурсы, в том числе принадлежащие лицам, признанным иностранными агентами.

Роскомнадзор — это российский федеральный орган исполнительной власти. Он занимается регулированием в сферах связи, информационных технологий и средств массовой информации. Сотрудники ведомства также отвечают за защиту персональных данных и противодействие распространению запрещенной информации в интернете.

Блокировка почти 800 тыс. материалов в 2024 г.

Роскомнадзор в 2024 г. заблокировал почти 800 тыс. интернет-страниц с запрещенной информацией. Это на 19% больше, чем в 2023 г. При этом в IV квартале 2024 г. 179 тыс. страниц было заблокировано на основании судебных решений и решений уполномоченных органов, а 30,3 тыс. — в ходе рабочего взаимодействия с администрациями социальных сетей.

Количество удаленного или заблокированного контента с детской порнографией в IV квартале 2024 г. уменьшилось по сравнению с III кварталом года, с 28,5 тыс. до 19,5 тыс. А вот в сравнении с началом года есть рост: в I квартале было заблокировано всего 9,1 тыс. таких материалов, а во II — 9,4 тыс.

Число заблокированных материалов, содержащих пронаркотический контент выросло до 36,1 тыс. с 32,2 тыс. в III квартале (в I квартале - 27,2 тыс, во II — 31,5 тыс). Также выросло и число заблокированного суицидального контента — 12,9 тыс. против 11,2 тыс. в III квартале (в I квартале 4,6 тыс., во II — 5,1 тыс).

По данным ведомства, снизилось количество заблокированных фейков о Вооруженных силах России — если в I квартале 2024 г. было удалено или заблокировано 6,3 тыс. таких материалов, во II — 6,2 тыс., в III — 8,6 тыс., то в IV — 5,8 тыс.

Значительно снизилось и число заблокированного контента экстремистского и террористического характера — с 13,4 тыс. в III квартале года до 7,9 тыс. в IV. В начале 2024 г. года показатели также были выше: по 13,5 тыс. в I и II кварталах.

При этом небольшой прирост есть по количеству заблокированных материалов с пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России), педофилии и смены пола: если в I квартале 2024 г. было удалено или заблокировано 15,4 тыс. страниц с такой пропагандой, во II квартале — 11,2 тыс., в III квартале их число составило уже 9,1 тыс., а в IV — 9,6 тыс.

Предложение крупным компаниям предоставлять бизнесу услуги киберзащиты

В мае 2025 г. заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер озвучил инициативу, призванную повысить уровень киберзащиты для малого и среднего бизнеса и снизить риски утечек персональных данных. Регулятор предлагает крупным компаниям, обладающим ресурсами и экспертизой в сфере кибербезопасности, предоставлять малым предприятиям услуги облачного хранения и защиты данных.

По мнению Вагнера, многие небольшие компании в 2025 г. не уделяют должного внимания вопросам защиты персональных данных, что делает их уязвимыми для утечек. Предложение Роскомнадзора предполагает, что крупный бизнес мог бы предоставлять облачные сервисы, обеспечивающие соответствие требованиям безопасности и конфиденциальности, оперативно реагировать на запросы контролирующих органов.

Заместитель главы Роскомнадзора заявил, что в случаях незаконного сбора персональных данных граждане обращаются именно к государству, требуя защиты, и в ситуациях, когда становятся жертвами мошенников, надеются на действия Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Роскомнадзора. «Поэтому в данном случае это наша земля, наша страна, наши граждане, и мы будем предпринимать все усилия, чтобы их защитить», — подчеркнул Вагнер.

Регулятор готов к диалогу с бизнесом при условии, что тот будет двигаться навстречу. По словам замглавы Роскомнадзора, важно помнить, что усилия по устранению последствий утечек должны предприниматься всеми участниками рынка. Вагнер добавил, что предложение Роскомнадзора направлено на поиск альтернативных ИТ-решений проблемы утечек данных, при этом можно избежать поляризации и добиться сближения позиций бизнеса и власти. Эта инициатива публично заявлена и открыта для дальнейшего обсуждения.

Антон Денисенко

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