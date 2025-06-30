Росреестр с 2024 г. добился блокировки 130 сайтов-двойников, осуществлявших незаконный оборот сведений из ЕГРН

Росреестр с начала 2024 г. совместно с органами прокуратуры добился блокировки в общей сложности 130 сайтов-двойников ведомства и сайтов-двойников картографического сервиса «Публичная кадастровая карта», осуществляющих незаконную продажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«Ведомство активно сотрудничает с контрольно-надзорными и судебными органами, чтобы организовать комплексные мероприятия по борьбе с теневым рынком продажи сведений из ЕГРН. Начиная с 2024 г., мы усилили работу по блокировке сайтов-двойников картографического сервиса «Публичная кадастровая карта», где предлагаются дополнительные платные услуги по продаже сведений ЕГРН. При этом высок риск получения заинтересованным лицом недостоверных сведений и их неверного отображения на копии публичной кадастровой карты. В целом в результате совместной работы с правоохранительными органами заблокировано 130 незаконных интернет-ресурсов, среди которых 86 сайтов-двойников Росреестра и 44 сайта-двойника Публичной кадастровой карты», – сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Также, по его словам, ведется активная работа по блокировке Telegram-каналов, занимающихся незаконной продажей выписок из ЕГРН и персональных данных собственников объектов недвижимости. В настоящее время в Прокуратуру Москвы направлена информация о необходимости проведения проверочных мероприятий в отношении 12 таких Telegram-каналов.

В рамках мониторинга популярных магазинов мобильных приложений обнаружено семь приложений-двойников Росреестра. Информация о них направлена в надзорное ведомство для дальнейшей блокировки.

Также Росреестр взаимодействует с поисковыми системами «Google», «Яндекс», Mail.ru, «Рамблер», а также маркетплейсами «Авито» и «Яндекс Услуги», чтобы исключить размещение контекстной рекламы услуг и объявлений о продаже выписок из ЕГРН.

Особое внимание уделяется социальной сети «ВКонтакте», где проводится регулярный мониторинг на предмет выявления сообществ, предлагающих услуги по продаже выписок.

Предоставление выписок из ЕГРН сторонними лицами противоречит законодательству, создает предпосылки к мошенничеству и нарушает права собственников объектов недвижимости. Официальными источниками получения выписок из ЕГРН являются: сайт Росреестра; сайт ППК «Роскадастр»; региональные порталы государственных и муниципальных услуг; единая система межведомственного электронного взаимодействия; портал госуслуг; многофункциональные центры (МФЦ); единая информационная система нотариата.

За организацию незаконной деятельности по оказанию услуг по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность.

В декабре 2024 г. по инициативе Росреестра впервые были заблокированы 13 Telegram-каналов, занимавшихся продажей данных из ЕГРН.

Также в 2021 году был принят закон, запрещающий создание и функционирование сайтов и мобильных приложений, через которые предоставляются сведения из ЕГРН в виде выписок. Данный запрет не затрагивает профессиональных участников рынка, использующих данные ЕГРН для подготовки аналитических материалов об объектах недвижимости (части 24-27.1 статьи 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).