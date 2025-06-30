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«Почта России» начала доставлять сборные грузы онлайн-продавцов паллетами

«Почта» в пилотном режиме запустила паллетную доставку сборных грузов для корпоративных клиентов, занимающихся e-commerce. Новый сервис дополнил решение для онлайн-торговли «ЕКОМ Маркетплейс». Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Паллетная доставка подойдет для крупных отправлений весом от 31,5 до 500 кг с габаритами до 120*80*190 см. Можно сдавать грузы в специализированные пункты приема или вызывать курьеров «Почты», которые привезут их в сортировочный или логистический центр компании. Услуга включает и последнюю милю: в зависимости от требований клиента, отправления доставят на склад получателя или в распределительные центры, торговые сети, магазины и т. д.

На первом этапе отправить грузы можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и еще шесть крупных населенных пунктов России в 58 городов с населением более 500 тыс. человек. В ближайших планах — масштабировать сервис на города с населением до 100 тыс. человек, а затем — до 50 тыс.. К концу года паллетная доставка будет доступна по всей стране.

«Новый сервис выходит за пределы привычного формата посылок: теперь можно отправлять до 500 килограммов. Направление сборных грузов расширяет линейку продуктов Почты для бизнеса, позволяет нам оказывать клиентам комплексный сервис: доставку грузов и экспресс-отправлений, складские и таможенные услуги, импорт и экспорт», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

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