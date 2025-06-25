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Анатолий Гарбузов: Офсетный контракт позволит импортозаместить учебную технику для школ и колледжей

В рамках офсетного контракта столица будет закупать 20 наименований учебной техники для реализации инновационных образовательных программ по профилю «Беспилотные авиационные системы» в учебных заведениях. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Компания инвестирует более 150 млн руб. в запуск производства образовательных беспилотных комплексов. Офсетный контракт позволит в течение шести лет приобретать учебно-наглядные пособия и макеты-тренажеры для московских школ и колледжей, а также обеспечить импортозамещение комплектующих БАС», — сказал Анатолий Гарбузов.

Предприятие группы компаний «Геоскан» расположено на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва». Компания имеет статус резидента особой экономической зоны.

«Наличие офсетного контракта с правительством Москвы позволяет нашей компании планировать стратегическое развитие технологий для образования в сфере БАС. Новые производственные мощности дают возможность закрыть потребности в образовательных БАС не только г. Москвы, но и многих других регионов и даже стран. На следующем этапе мы займемся профессиональной переподготовкой педагогического состава и формированием совместных методических материалов», — сказал заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

Всего с 2017 года правительство Москвы заключило более 30 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и др. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 637 млрд руб. Суммарно будет создано свыше восьми тыс. новых рабочих мест. По девяти офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.

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