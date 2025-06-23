«Ростелеком» презентует цифровую систему защиты объектов культурного наследия в Югре

Памятники, мемориалы и другие объекты культурного наследия в Югре получат усиленную защиту благодаря системе видеонаблюдения с голосовым оповещением от «Ростелекома». Новый для региона проект будет представлен губернатору ХМАО Руслану Кухаруку. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В Югре больше 1100 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения. По данным окружной полиции, только за последние два с половиной года зафиксировано несколько десятков случаев вандализма в отношении памятников и мемориалов.

Ольга Абмайкина, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО-Югре: «В 2023–2024 гг. в регионе возбуждено 37 уголовных дел по фактам вандализма. Наблюдается рост числа таких преступлений. За первые пять месяцев 2025 г. совершено уже семь правонарушений — это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в статистику, к сожалению, не попадают менее серьезные, но все же недопустимые инциденты. Например, танцы около памятников. Как этой весной у мемориала Вечный огонь в Нижневартовске. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы не допустить эпизодов вандализма, следим, чтобы нарушители закона были наказаны, и проводим профилактическую работу с населением».

Технология, которую предлагает «Ростелеком», способна изменить подходы к защите объектов культурного наследия в Югре.

Александр Зыков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Наш пилотный проект — это не футуристическая идея, а актуальное решение. Мы внедряем умные камеры с алгоритмами видеоаналитики, которые позволяют не только фиксировать факты вандализма, но и помогают предотвращать их, оперативно реагируя на угрозы. Это стратегический подход, который сочетает защиту исторического наследия и цифровизацию. Мы уже реализуем проекты по организации городского видеонаблюдения по всему региону, и это лишь начало. Наша цель — создать единую сеть, которая обеспечит сохранность культурных объектов для будущих поколений, сделав их недоступными для хулиганов».

Система «Ростелекома» сканирует поведение людей возле памятников. В периметре работы цифровых устройств происходит распознавание таких действий, как нанесение граффити, игры и прыжки на территории мемориалов, а также попытки взобраться на опасную для человека высоту. Камеры оснащены громкоговорителями, при помощи которых система автоматически предупреждает любого, кто нарушает правила поведения. Если гражданин игнорирует сообщение, то информация поступает оператору, который при необходимости вызывает полицию.

Стоит отметить, что в Югре аналогичная система, рассчитанная на обеспечение безопасности отдыхающих рядом с водоемами, уже прошла испытания в Урае. Несколько недель на берегу реки Конда работали три камеры с видеоаналитикой, которые фиксировали количество людей и их поведение в воде, в том числе отслеживая опасные ситуации. Также умные приборы выявляли распитие спиртных напитков, курение в общественной зоне и остановку маломерных судов в неположенных местах. При каждом факте нарушения автоматически включалось голосовое предупреждение.