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Республика Марий Эл планирует использовать ИИ в ЖКХ и строительстве

Правительство Республики Марий Эл и компания NtechLab подписали соглашение о внедрении технологий на основе искусственного интеллекта на территории региона в сфере строительства и ЖКХ, а также в других социально важных направлениях. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Со стороны Республики Марий Эл свою подпись поставил глава правительства региона Юрий Зайцев, со стороны NtechLab — генеральный директор компании Алексей Паламарчук.

В частности, в рамках соглашения в республике планируется внедрение цифровых решений на основе искусственного интеллекта для создания комфортной и безопасной городской среды, включая развитие общественных пространств. Также с помощью ИИ планируется модернизация транспортной инфраструктуры.

«Стремимся к тому, чтобы Республика Марий Эл была регионом, открытым для современных технологий. Уверен, что это сотрудничество позволит нам сделать еще один шаг в развитии цифровой инфраструктуры», — сказал Юрий Зайцев.

«Сегодня продукты NtechLab на основе ИИ позволяют значительно повысить безопасность, экологичность и оптимизировать трудозатраты сотрудников во многих социально значимых сферах как промышленной, так и городской жизни — от строительства и до общественных пространств. Эти технологии быстро интегрируются в существующую инфраструктуру города или предприятия и уже отлично показывают свою эффективность более чем в 70 регионах России, где мы уже присутствуем со своими решениями», — сказал Алексей Паламарчук.

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