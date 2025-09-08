CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет-доступ ИТ в госсекторе
|

Администрация Трампа собирается перекрыть бесплатный Wi-Fi в школьных библиотеках и автобусах

Назначенный Трампом председатель Федеральной комиссии по связи США хочет сэкономить на финансировании бесплатного доступа к интернет в школьных автобусах и библиотеках. Ему противостоит единственный оставшийся в ведомстве представитель демократов. 

Противозаконный бесплатный Wi-Fi

Федеральная комиссия по связи США (FCC) может прекратить финансирование бесплатного Wi-Fi в школьных автобусах и библиотеках, пишет Register. Об этом заявил председатель FCC Брендан Карр (Brendan Carr), назначенный Президентом Дональдом Трампом (Donald Trump).

Чиновник назвал незаконными принятые при бывшей демократической администрации Джозефа Байдена (Joseph Biden) соответствующие решения по расширению программы E-Rate, призванной сделать интернет-доступ и технологии доступными для образовательных учреждений и малоимущих граждан.

Детям вреден интернет

Карр аргументировал свое мнение тем, что Конгресс не разрешал использовать программу E-Rate после окончания субсидирования пандемии, и назвал действия FCC при Байдене «явным нарушением ограничений, наложенных Конгрессом на полномочия FCC».

avtobus700.jpg

Elijah Ekdahl на Unsplash
На бесплатный интернет в школьных автобусах, по мнению председателя FCC США, не стоит расходовать деньги налогоплательщиков

Решение расширить программу не только расходует «скудные средства налогоплательщиков», но и является государственным финансированием «неконтролируемого использования» детьми гаджетов «без учета существенных сопутствующих рисков», считает Карр.

Идею вреда, наносимого школьникам легким доступом в интернет, поддержал сенатор Тед Круз (Ted Cruz). Он сам в начале 2025 г. пытался провести через Конгресс законопроект, отменяющий часть программы школьного Wi-Fi, но пока безуспешно.

«Я рад, что Федеральная комиссия по связи предпринимает шаги, направленные как на защиту налогоплательщиков, так и на защиту права родителей решать, к какому контенту их дети могут получить доступ в интернете», — отметил Круз.

Единственный голос против

В FCC остается единственный представитель демократической партииАнна Гомес (Anna Gomez). Она выступила с особым заявлением по поводу предложений Карра, назвав их примером «жестокости и безразличия» администрации Трампа к бедственному положению обездоленных американцев.

Отмена финансирования, по ее словам, «лишь увеличит разрыв между теми, у кого есть доступ к современным инструментам, и теми, кто остался без них».

Опасения по поводу безопасности детей являются слабым аргументом, так как школьное оборудование имеет специальные настройки, пояснил изданию представитель Гомес.

«Каждое устройство с поддержкой Wi-Fi, принадлежащее школе, по закону должно быть оснащено встроенными межсетевыми экранами или другими средствами защиты для предотвращения несанкционированного использования», — сообщил советник Гомес по вопросам политики и стратегических коммуникаций Джонатан Уриарте (Jonathan Uriarte).

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Знаменитого производителя электроники завалили исками на четверть миллиарда из-за неуплат поставщикам

CNews — 25 лет лидерства

Крупный банк уволил сотрудницу, проработавшую 25 лет, заменив ее на нейросеть, которую она же и натренировала

Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: