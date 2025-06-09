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«БФТ-Холдинг» продолжает развитие автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы

«БФТ-Холдинг», российский разработчик собственных программных продуктов и заказных решений, завершил очередной этап проекта по развитию автоматизированной системы управления городскими финансами (АСУ ГФ) Москвы и расширил ее новыми функциями. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

АСУ ГФ – это государственная информационная система Москвы, содержащая информацию и программно-технические средства, предназначенные для автоматизации процессов управления и межсистемного обмена данными в сфере бюджетных правоотношений.

Система также решает задачи формирования данных для публикации на портале «Открытый бюджет». Согласно постановлению правительства Москвы от 21 марта 2013 г. № 154-ПП государственным заказчиком Системы выступает Департамент информационных технологий Москвы.

Основными целями развития АСУ ГФ являются повышение эффективности, а также качества планирования и исполнения бюджета города Москвы, автоматизация деятельности городского Департамента финансов и работы участников бюджетного процесса города в части планирования, анализа, контроля исполнения и обеспечения прозрачности бюджета. Система также обеспечивает автоматизацию электронного документооборота в рамках информационного взаимодействия государственных учреждений Москвы и Департамента финансов, непрерывность бюджетного процесса города.

Бюджетное законодательство непрерывно развивается и совершенствуется. Все эти изменения как федерального, так и регионального уровня, должны быть своевременно учтены и отражены в АСУ ГФ, поэтому система постоянно дополняется новыми функциями. Очередной этап проекта по ее развитию выполнил «БФТ-Холдинг».

В рамках проекта разработчик реализовал возможность автоматического получения информации по единому налоговому платежу из Федеральной налоговой службы и расширенное информационное взаимодействие с рядом информационных систем города Москвы в части загрузки и выгрузки различных электронных документов. Кроме того, в системе появился ряд функциональных возможностей в части осуществления финансовым органом казначейского сопровождения, ведения электронного документооборота между учреждениями по форме 0504805 и перечисления выплат в адрес физических лиц на банковские карты «Мир». Все заявленные работы были выполнены без остановки работы АСУ ГФ.

АСУ ГФ – это социально значимая информационная система Москвы, от уровня развития которой зависит управляемость бюджетным процессом, контроль распределения средств и в целом прозрачность в финансовой сфере. Постоянное развитие, внедрение новых функциональных возможностей, совершенствование существующих механизмов работы и повышение удобства взаимодействия для пользователей позволяет АСУ ГФ оставаться современным и эффективным инструментом управления финансами.

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