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Компании «Нацпроектстроя» внедрили современную диспетчеризацию на двух станциях во Владимирской области

Специалисты «Нацпроектстроя» (НПС) внедрили современную автоматизированную систему диспетчерского управления движением поездов на станциях Киржач и Струнино во Владимирской области. Это первый подобный проект на Московской железной дороге. Ранее система успешно прошла опытную эксплуатацию на БАМе. Об этом CNews сообщили представители ГК «Нацпроектстрой».

Система ДЦ-ЭЛ разработки и производства НПС позволяет управлять участком движения любой длины на однопутных, двухпутных и высокоскоростных магистралях, легко интегрируется с другими системами железнодорожной автоматики.

С ее помощью можно с диспетчерского пульта за сотни километров регулировать движение на труднодоступных станциях.

Так, управлять участком 81 км — Александров, где располагаются станции Киржач и Струнино, будут специалисты Единого диспетчерского центра МЖД, расположенного в Москве.

Разработчики заложили в систему интеллектуальный потенциал: в перспективе, благодаря модулю предиктивной аналитики, она сможет сама корректировать план пропуска и устанавливать оптимальные маршруты.

Внедрение системы позволит повысить эффективность работы диспетчеров и пропускную способность линии.

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