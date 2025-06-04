В России начинают запрещать иностранные телевизоры. Кого это коснется в первую очередь. Опрос

Российские власти хотят полностью убрать телевизоры иностранного производства из госзакупок. Инициатива принадлежит Минпромторгу, а причина тому – госкомпании и госструктуры покупают слишком мало телевизоров российской сборки – всего несколько тысяч в год. Однако новшество может оставить госсектор вовсе без новых ТВ – отечественные телевизоры не проходят по степени «российскости», а модели с большим экраном и вовсе не выпускаются в России.

«Иностранцам» вход воспрещен

Российский Минпромторг предложил убрать из госзакупок все телевизоры иностранного производства и полностью запретить их продажи госсектору и компаниям с госучастием, пишет «Коммерсант». Сейчас на них распространяется правило «второй лишний» – если есть хотя бы один российский заменитель, иностранный телевизор к участию в тендере не допускается.

Министерство уже подготовило и опубликовало постановление, в пояснительной записке к которому говорится, что необходимость полного исключения ТВ иностранного производства из госзакупок связана с тем, что российские ТВ почти не востребованы в этом сегменте. В подтверждение своих слов ведомство привело статистику за 2024 г., согласно которой в России было произведено 2,4 млн телевизоров, тогда как через госзакупки было приобретено лишь около 18 тыс.

Jonas Leupe / Unsplash Нынешние российские ТВ не подходят для госзакупок - в них слишком много иностранных компонентов

Всего, по данным Минпромторга, за 2024 г. на госзакупках было куплено 45,7 тыс. телевизоров. Другими словами, на российские пришлось лишь около 40% от этого количества.

Не все производители одинаково российские

В России существует несколько производителей телевизоров, однако даже тот факт, что они зарегистрированы в России и имеют свое производство на территории страны, вовсе не означает, что их продукция будет допущена к госзакупкам. Яркий пример – компания ООО «Дюк», которая упоминается в документе Минпромторга. В нем сказано, что продукция этой фирмы в настоящее время не числится в реестре российской электроники, а без этого доступ к госзакупкам, как известно, закрыт для всех.

«Тем самым усиливается роль государства в обеспечении стимулов для роста производства российских телевизоров за счет закрытия потребности государственных и муниципальных заказчиков», – отмечено в документе.

Производитель есть, а производства нет

Также Минпромторг упоминает компанию ООО «Квант». Она, в отличие от «Дюк», в реестре фигурирует. Вот только у нее в настоящее время не все гладко с производством именно российских ТВ.

Как сообщал CNews, в начале апреля 2025 г. на заводе фирмы «Квант» в Воронеже был полностью остановлен выпуск на данный момент единственного российского телевизора из реестра Минпромторга (бренд Irbis). Причина тому – крайне низкий спрос, притом как в частном, так и в государственном сегментах. Потребители, не скованные законами и требованиями об импортозамещении, покупают телевизоры брендов, с которыми знакомы десятилетиями, да и госсектор, по сути, поступает так же.

Недостаточная «российскость»

Если идея Минпромторга по тотальному недопущению иностранных ТВ к госзакупкам будет реализована, то госсектор может остаться вовсе без новых телевизоров. Одна из причин – слишком высокий порог входа в курируемый Минпромторогом реестр российской электроники.

Иначе говоря, нынешним моделям не хватает баллов для попадания в реестр, а без этого к госзакупкам не подобраться. Как пишет «Коммерсант» в начале 2024 г. производители телевизоров уже обращались в Минпромторг с просьбой о снижении порога входа в реестр.

Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин сообщил изданию, что идея Минпромторга может оставить госсектор без «больших телевизоров» ввиду полного отсутствия в России производства ТВ с экраном более 65 дюймов по причине его повышенной сложности «Также производителям техники будет сложно добиться необходимой степени локализации, чтобы попасть в реестр Минпромторга», – добавил он, подчеркнув, что часто в российских ТВ стоят китайские матрицы, на которые приходится в пределах 80% конечной стоимости телевизора.

Это уже означает, что такие ТВ не проходят по критериям реестра. С 2025 г. доля иностранных комплектующих в них не должна быть выше 60%.

Директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов заявил изданию, что в настоящее время «вся российская продукция, даже входящая в реестр, собирается из китайских компонентов». По его мнению, полный запрет иностранных ТВ в госзакупках в положительном ключе отразится на российских производителях. «При таком варианте доля потребления отечественных телевизоров, входящих в реестр Минпромторга, вырастет, однако при соблюдении балльной системы для вступления в реестр конечная стоимость телевизоров будет в несколько раз выше», – подытожил он.



