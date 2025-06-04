В России начинают запрещать иностранные телевизоры. Кого это коснется в первую очередь. Опрос
Российские власти хотят полностью убрать телевизоры иностранного производства из госзакупок. Инициатива принадлежит Минпромторгу, а причина тому – госкомпании и госструктуры покупают слишком мало телевизоров российской сборки – всего несколько тысяч в год. Однако новшество может оставить госсектор вовсе без новых ТВ – отечественные телевизоры не проходят по степени «российскости», а модели с большим экраном и вовсе не выпускаются в России.
«Иностранцам» вход воспрещен
Российский Минпромторг предложил убрать из госзакупок все телевизоры иностранного производства и полностью запретить их продажи госсектору и компаниям с госучастием, пишет «Коммерсант». Сейчас на них распространяется правило «второй лишний» – если есть хотя бы один российский заменитель, иностранный телевизор к участию в тендере не допускается.
Министерство уже подготовило и опубликовало постановление, в пояснительной записке к которому говорится, что необходимость полного исключения ТВ иностранного производства из госзакупок связана с тем, что российские ТВ почти не востребованы в этом сегменте. В подтверждение своих слов ведомство привело статистику за 2024 г., согласно которой в России было произведено 2,4 млн телевизоров, тогда как через госзакупки было приобретено лишь около 18 тыс.
Всего, по данным Минпромторга, за 2024 г. на госзакупках было куплено 45,7 тыс. телевизоров. Другими словами, на российские пришлось лишь около 40% от этого количества.
Не все производители одинаково российские
В России существует несколько производителей телевизоров, однако даже тот факт, что они зарегистрированы в России и имеют свое производство на территории страны, вовсе не означает, что их продукция будет допущена к госзакупкам. Яркий пример – компания ООО «Дюк», которая упоминается в документе Минпромторга. В нем сказано, что продукция этой фирмы в настоящее время не числится в реестре российской электроники, а без этого доступ к госзакупкам, как известно, закрыт для всех.
«Тем самым усиливается роль государства в обеспечении стимулов для роста производства российских телевизоров за счет закрытия потребности государственных и муниципальных заказчиков», – отмечено в документе.
Производитель есть, а производства нет
Также Минпромторг упоминает компанию ООО «Квант». Она, в отличие от «Дюк», в реестре фигурирует. Вот только у нее в настоящее время не все гладко с производством именно российских ТВ.
Как сообщал CNews, в начале апреля 2025 г. на заводе фирмы «Квант» в Воронеже был полностью остановлен выпуск на данный момент единственного российского телевизора из реестра Минпромторга (бренд Irbis). Причина тому – крайне низкий спрос, притом как в частном, так и в государственном сегментах. Потребители, не скованные законами и требованиями об импортозамещении, покупают телевизоры брендов, с которыми знакомы десятилетиями, да и госсектор, по сути, поступает так же.
Недостаточная «российскость»
Если идея Минпромторга по тотальному недопущению иностранных ТВ к госзакупкам будет реализована, то госсектор может остаться вовсе без новых телевизоров. Одна из причин – слишком высокий порог входа в курируемый Минпромторогом реестр российской электроники.
Иначе говоря, нынешним моделям не хватает баллов для попадания в реестр, а без этого к госзакупкам не подобраться. Как пишет «Коммерсант» в начале 2024 г. производители телевизоров уже обращались в Минпромторг с просьбой о снижении порога входа в реестр.
Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин сообщил изданию, что идея Минпромторга может оставить госсектор без «больших телевизоров» ввиду полного отсутствия в России производства ТВ с экраном более 65 дюймов по причине его повышенной сложности «Также производителям техники будет сложно добиться необходимой степени локализации, чтобы попасть в реестр Минпромторга», – добавил он, подчеркнув, что часто в российских ТВ стоят китайские матрицы, на которые приходится в пределах 80% конечной стоимости телевизора.
Это уже означает, что такие ТВ не проходят по критериям реестра. С 2025 г. доля иностранных комплектующих в них не должна быть выше 60%.
Директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов заявил изданию, что в настоящее время «вся российская продукция, даже входящая в реестр, собирается из китайских компонентов». По его мнению, полный запрет иностранных ТВ в госзакупках в положительном ключе отразится на российских производителях. «При таком варианте доля потребления отечественных телевизоров, входящих в реестр Минпромторга, вырастет, однако при соблюдении балльной системы для вступления в реестр конечная стоимость телевизоров будет в несколько раз выше», – подытожил он.