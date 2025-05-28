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Состояние лесов в России смогут определять с помощью искусственного интеллекта

Состояние лесов в России смогут определять с помощью искусственного интеллекта. Для решения этой и других хозяйственных задач правительство подготовило уникальные наборы данных и уже начало передавать их в регионы для обучения моделей ИИ. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных», которую курирует заместитель председателя правительства – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Первыми наборы данных получила Липецкая область. Мультиспектральные снимки с БПЛА позволят местным властям обучить модели ИИ определять индекс земного хлорофилла и других вегетационных индексов, выявлять состояние деревьев (усыхающие и погибшие). Эта информация позволит региону более эффективно управлять лесным хозяйством и принимать меры по сохранению экосистем.

Эти и другие наборы данных были собраны и специальным образом подготовлены (размечены) в рамках федпроекта «Искусственный интеллект». Всего сформировано 50 различных наборов. В основном это фото и видео материалы (сделаны с воздуха и из космоса), необходимые для машинного обучения и решения задач в таких отраслях, как городская среда и ЖКХ, транспорт, экология, сельскохозяйственная деятельность и др. Все они размещены на платформе Национальной системы управления данными.

Цель этой работы – появление новых типов данных для использования в машинном обучении, ускорение развития ИИ и проникновения применения ИИ в различных отраслях и социальной сфере.

Доступ можно получить по запросу, соглашение об информационном сотрудничестве подписывается с Минцифры России.

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