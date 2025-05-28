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Госдума приняла во II и III чтении законопроект Росреестра о защите электронных сделок с помощью биометрических данных

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях разработанный Росреестром законопроект, который позволит использовать Единую биометрическую систему для подачи документов на регистрацию объектов недвижимости в электронном виде. Это усилит безопасность сделок, проводимых в режиме онлайн, и обеспечит дополнительную защиту имущественных прав граждан. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

Изменения предполагается внести в статью 36.2 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Как сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, в настоящее время уже предусмотрена мера защиты от мошенничества при электронных сделках с недвижимостью - установлено обязательное письменное согласие собственника на государственную регистрацию права собственности на основании документов, подготовленных в электронном виде. Для этого нужно дать разрешение лично, после чего в ЕГРН делается специальная отметка о возможности регистрации на основании документов, представленных в электронном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

«Законопроектом предусмотрена еще одна мера защиты при электронных сделках с недвижимостью. В частности, граждане смогут подавать документы на регистрацию с помощью Единой биометрической системы, которая позволяет установить и подтвердить личность с использованием биометрических персональных данных физических лиц. Данный механизм будет применяться в дополнение к УКЭП, которая уже сейчас обеспечивает надежность процесса регистрации прав собственности. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности таких сделок и защиту граждан от мошеннических действий с недвижимостью. Кроме того, это очередной шаг на пути цифровизации, что сократит сроки получения услуг Росреестра и сделает их еще более удобными для наших пользователей», – сказал Алексей Бутовецкий.

Вступление в силу предлагаемых положений запланировано на 1 июля 2026 г.

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