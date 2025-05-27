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«Госуслуги Моя школа» — новое приложение для школьников и родителей

Школьное и личное расписания, домашние задания, успеваемость и похвала от мамы или папы. Теперь все, что нужно для учебы, — в новом приложении «Госуслуги Моя школа». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Использование приложения добровольное. Оно дополняет уже привычные инструменты и работает, даже если школа использует другие системы.

Основные функции «Госуслуги Моя школа»

Распорядок дня. Школа добавляет расписание уроков, а ребенок или родитель может дополнить его личными делами — секцией, визитом к врачу или занятиями с репетитором.

Домашние задания. Ребенок видит, что задали, а родитель — сколько уже выполнено.

Успеваемость. Можно не только отследить текущие и итоговые оценки, но и увидеть, как в среднем контрольную написал весь класс.

Похвала от родителей. Возможность отметить успехи ребенка и мотивировать его на новые достижения.

Все сведения, внесенные в приложение, защищены и доступны только родителю и ребенку. Для авторизации каждому из них необходима подтвержденная учетная запись «Госуслуг».

Приложение «Госуслуги Моя школа» доступно в 80 регионах. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, которые к нему пока не подключились, могут пользоваться региональными решениями.

Скачать приложение «Госуслуги Моя школа» можно в магазинах RuStore, Google Play, Huawei AppGallery и Apple App Store.

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