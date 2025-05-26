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Ozon и глава Северной Осетии-Алании подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло и вице-президент Ozon по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Ким подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие предпринимательства и инфраструктуры в республике. При поддержке властей региона компания обеспечит местным жителям доступ к миллионам востребованных товаров, дополнительные рабочие места и условия для запуска и ведения своего дела. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Спрос на онлайн-покупки в регионе активно растет, в первую очередь в малых городах и селах. В I квартале 2025 г. количество местных пользователей маркетплейса Ozon выросло на 25% к аналогичному периоду 2024 г., а среди населения, проживающего в малых городах и селах, — на 47%. Каждый третий пункт выдачи Ozon расположен в населенном пункте, где проживает менее 25 тыс. человек. Всего на территории республики работает 250 ПВЗ. В 2025 г. Ozon планирует выделить более 168 млн руб. на поддержку открытия и развития новых пунктов выдачи в регионе, чтобы удовлетворить растущий спрос на онлайн-покупки.

Бизнес предпринимателей Северной Осетии-Алании на маркетплейсе также продолжает расти. На сегодняшний день более 1150 жителей республики развивают свое дело вместе с компанией. Из них 1000 — это производители и продавцы, остальные являются владельцами пунктов выдачи Ozon. В 2024 г. оборот местных продавцов вырос вдвое год к году.

Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло: «С развитием электронной торговли для любого бизнеса открываются совершенно новые возможности успешной работы и расширения рынков сбыта. Маркетплейсы становятся все более популярными платформами как для покупателей, так и для продавцов. Именно за таким форматом — будущее потребительского рынка. И мы как современная республика с большим экономическим потенциалом не отстаем от тенденций и готовы развиваться в ногу со временем. Кроме того, мы нацелены на поддержку частной инициативы, улучшение инвестиционного климата и расширение логистической инфраструктуры нашей республики. И взаимодействие с крупными торговыми онлайн-площадками, безусловно, способствует экономическому росту. Сотрудничество с компанией Ozon, которое мы начинаем сегодня в рамках КИФ, уверен, имеет большие перспективы, которые будут полезны обеим сторонам».

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким: «Уже сейчас на Ozon покупает каждый шестой житель Северной Осетии-Алании, и их количество растет из года в год. Мы благодарны за то, что люди выбирают нас — это подтверждает, что мы предлагаем широкий ассортимент нужных товаров. Подписание соглашения и плотная совместная работа с руководством республики позволит придать дополнительный импульс нашему развитию для пользы жителей региона и местных предпринимателей. Наши усилия будут направлены на масштабирование сети пунктов выдачи и обучение предпринимателей».

В рамках проекта «Сделано в России» Ozon также запускает региональную витрину «Сделано в Северной Осетии-Алании». Любой предприниматель с производством на территории региона может разместить свою продукцию на витрине для дополнительного продвижения ее на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Для этого необходимо обратиться в Центр «Мой Бизнес».

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