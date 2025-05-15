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Столичная ИИ-платформа помогла регионам России обработать более 2,7 млн медицинских снимков

К московской платформе «МосМедИИ» присоединился уже 71 российский регион. Благодаря платформе у врачей теперь есть доступ к умным алгоритмам для обработки медицинских изображений и автоматического анализа лучевых исследований. Уже более 1200 медицинских организаций подключены к сервису. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Москва выступает локомотивом внедрения решений на базе ИИ в здравоохранение. Столичная платформа “МосМедИИ” предоставляет врачам во всей стране доступ к лучшим сервисам искусственного интеллекта для быстрой интерпретации КТ, МРТ, рентген-снимков. Алгоритмы искусственного интеллекта помогают быстро распознавать признаки патологий и находить потенциально опасные изменения на медицинских снимках. На платформе доступны 17 лучших ИИ-сервисов, отобранных нашими ведущими экспертами. Все они прошли многоступенчатую проверку и доказали свою эффективность в московской практике. Сегодня к ним подключены уже более 1200 медицинских организаций из 71 региона страны. Специалисты обработали свыше 2,7 млн медицинских снимков. Благодаря этому мы не только снижаем нагрузку на врачей, но и делаем современную диагностику более доступной», — сказала Анастасия Ракова.

Региональные медицинские учреждения могут подключиться бесплатно через единую точку доступа на базе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Платформа открывает новые возможности для разработки сценариев применения ИИ в здравоохранении.

«Подключение происходит поэтапно. Мы отмечаем рост подключенных организаций, а также количества обработанных исследований. Например, Краснодарский край начал работу с платформой с 4-х медицинских организаций, а сегодня потоковой обработкой исследований пользуются уже 93 учреждения. Отмечу, большой акцент специалисты нашего Центра делают на безопасности предоставляемых решений, поэтому на платформу интегрируются ИИ-сервисы, зарегистрированные в установленном порядке в качестве медицинских изделий», — сказал Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы.

Использование компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время на диагностические процедуры и предоставляет врачу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения эффективного лечения. Благодаря искусственному интеллекту и московской платформе «МосМедИИ» повышается доступность медицинской помощи для пациентов.

В Москве сервисы искусственного интеллекта могут находить на одном медицинском изображении до 14 патологий одновременно. Умные алгоритмы с 2020 г. работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Проект реализован Правительством Москвы на базе Центра диагностики и телемедицинских технологий в сотрудничестве с Департаментом информационных технологий города Москвы.

Анна Поспелова, главный внештатный специалист Минздрава Тверской области по лучевой и инструментальной диагностике: «Мы в Тверской области прилагаем много усилий, чтобы сделать диагностику доступной, своевременной и качественной. Подключение к платформе “МосМедИИ” стало логичным шагом — это не просто удобный инструмент, а действительно мощный цифровой помощник, который помогает нам быстрее и точнее проводить исследования. Врачи сразу видят визуально размеченные участки патологий, что экономит время и делает работу стабильнее. Особенно важно, что к сервису могут подключаться даже отдалённые медицинские организации — это помогает повысить качество лучевой диагностики во всех учреждениях региона. Благодаря таким решениям у нас появляются дополнительные ресурсы, и мы можем сосредоточиться на более сложных случаях, не теряя качества даже в большом потоке исследований».

Светлана Липовка, главный внештатный специалист Минздрава Воронежской области по лучевой и инструментальной диагностике: «В нашей ежедневной практике очень важно не упустить детали и при этом работать быстро. Платформа “МосМедИИ” в этом смысле стала настоящим подспорьем. Искусственный интеллект помогает нам оперативно обработать исследования, выделяет вероятные области патологий, проводит рутинные измерения и выдает структурированное заключение. Это экономит время и делает диагностику более точной. Благодаря платформе мы можем быть уверены, что ни одно важное исследование не останется без внимания. Особенно удобно, что система работает круглосуточно, без привязки к местоположению и всегда готова поддержать врача в работе».

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