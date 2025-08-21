CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

Российский дизайн-центр микроэлектроники и разработчик ГЛОНАСС НИИМА «Прогресс» сменил гендиректора менее чем спустя два месяца после назначения. В отрасли предполагают, что у прежнего главы не хватило необходимых допусков для работы, а также может сказываться нагрузка с выполнением госзаказов и военной приемкой.

Пост сдал

Как выяснил CNews, выходец из Минпромторга Павел Куцько, который был назначен гендиректором АО НИИМА «Прогресс» не продержался на своем посту и двух месяцев. Это следует из записей в базе данных «СПАРК Интерфакс».

Сейчас должность врио генерального директора НИИМА «Прогресс» исполняет Игорь Усов, назначенный 17 июля 2025 г. До этого с конца мая до 16 июля 2025 г. на посту гендиректора находился Павел Куцько.

До Куцько гендиректором был Захар Кондрашов, который работал в должности с 2020 г. До декабря 2018 г. руководителем «Прогресса» был нынешний заместитель министра Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) Василий Шпак.

Интересно, что, судя по объявлениям на портале HeadHunter, компания находится в поиске главного бухгалтера.

НИИМА «Прогресс» снова меняет гендиректора

Представители «Прогресса» заявили CNews, что к управлению предприятием вернется Куцько. Эту версию подтвердил и один из собеседников CNews в отрасли. «Куцько не хватило необходимых допусков для присутствия на должности, и после их получения он может вернуться», — отметил он.

Почему такое случается

В случае с НИИМА «Прогресс» частая смена руководителей выглядит не столько как кризис управления, сколько как отражение специфики всей группы «Элемент» после IPO, сжатых отраслевых сроков по импортозамещению и жестких KPI на уровне конкретных продуктовых дорожных карт (навигация/связь, телеком-модули, МК), плюс объективный дефицит управленцев, способных одновременно вести сложные НИОКР, госконтракты и GR-повестку, отмечает Ольга Квашенкина, глава холдинга SNDGLOBAL, контрактная разработка электроники.

Роль самого НИИМА «Прогресс»: это ведущий дизайн-центр группы «Элемент» по навигационно-связной ЭКБ и готовым модулям/РЭА; один из организаторов отраслевого форума «Микроэлектроника».

«Это продуктовый узел, где сходятся дорожные карты операторов связи, автотеха, авиакосмоса и силовые ведомства. Соответственно, ошибки управления дорого стоят, а персональная ответственность велика — отсюда низкая терпимость к пробуксовкам», — продолжает Квашенкина.

По ее словам, кадровый рынок микроэлектроники в России объективно узок. «Пример майской ротации — приглашение операционного лидера из НИЭТ (сохраненного на базовой должности) — говорит о «командировочной» логике: закрыть узкий участок (свести линейки МК/модулей, синхронизировать дизайн-центр с производителями чипов и корпусировкой), затем передать оперативку врио и искать постоянное решение. Это типичная групповая практика для фазовых задач, а не признак «коллапса управления», заключила эксперт.

Чем известен НИИМА «Прогресс»

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (АО НИИМА «Прогресс») называет себя ведущим дизайн-центром России по разработке специализированной микроэлектронной элементной базы. Помимо этого, общество является исполнителем госпрограмм, межотраслевым центром проектирования СБИС типа «Система на Кристалле», разработчиком и производитель ГЛОНАСС/GPS навигационных приемников и микроэлектронной аппаратуры.

Институт стал первым в России, кто начал разрабатывать и проектировать СБИС на основе современных субмикронных технологий. Также он был одним из первых в России, кто начал выполнять заказы на проектирование СБИС для некоторых мировых лидеров, например Motorola, VLSI Technology, Nortel, ST Microelectronics, Gold Star и SGS Tompson.

СБИС, разработанные в НИИМА «Прогресс», используются в различных областях, включая модемы для спутниковой связи, радиолокационные системы, системы спутниковой навигации, системы подвижной радиотелефонной связи, а также в внутризоновых и магистральных сетях связи.

Кристина Холупова

