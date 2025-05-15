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Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
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К перспективе замены чиновников и депутатов на ИИ каждый второй россиянин относится положительно

Каждый второй житель нашей страны уверен, что чиновников можно заменить искусственным интеллектом. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов России. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

По мнению министра цифрового развития России Максута Шадаева, ИИ способен взять на себя функции около 50% госслужащих. Эта идея находит отклик в обществе: согласно данным опроса, 54% россиян позитивно воспринимают перспективу внедрения ИИ в госструктуры (каждый пятый — однозначно положительно, еще 35% — скорее положительно). Среди аргументов звучат следующие: «ИИ сможет анализировать данные объективно и без ошибок»; «Главное — обеспечить защиту информации»; «Так можно снизить уровень коррупции». 46% — против (каждый шестой воспринял идею полностью отрицательно, еще 30% — скорее негативно). Их доводы: «Все зависит от того, как запрограммируют ИИ», «Технологии пока не готовы полностью заменить человека», «Автоматизация полезна для обработки данных, но не для принятия решений».

Ранее эксперты SuperJob спрашивали, как россияне относятся к идее замены депутатов Госдумы искусственным интеллектом. За четыре года скорее позитивных оценок подобной перспективы стало чуть больше (+3 процентных пункта), а однозначно негативных — чуть меньше (минус 5 п.п.). Сегодня 56% россиян положительно относятся к тому, что законотворцев начнет вытеснять ИИ (21% — однозначно позитивно, а 35% — скорее позитивно): «Это шаг к прямой электронной демократии». Однако 44% респондентов выступают против замены живых депутатов алгоритмами (16% настроены категорически отрицательно, еще 28% — скорее отрицательно).

Мужчины чаще женщин одобряют перспективу замены чиновников и депутатов алгоритмами ИИ. Среди россиян до 35 лет находит больше поддержки идея цифровизации функций госслужащих, а среди граждан 35—45 лет — замены депутатов Госдумы алгоритмами ИИ.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 381

Время проведения: 17 апреля – 13 мая 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

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