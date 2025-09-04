В Москве запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами

Первый в России беспилотный трамвай начал регулярное движение и перевозит пассажиров по маршруту №10 в Москве. Он проходит в Северо-Западном административном округе от станции метро «Щукинская» до улицы Кулакова. ИТ-система транспортного средства с использованием искусственного интеллекта работает таким образом, что вагон, по словам разработчиков, никогда не столкнется с впереди идущим транспортом.

Запуск беспилотного трамвая

В Москве запустили первый беспилотный трамвай, об этом пишет пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин 3 сентября 2025 г. принял участие в запуске первого российского беспилотного трамвая.

«3 сентября 2025 г. первый в России полностью беспилотный трамвай начал регулярное движение с пассажирами. Инновационный транспорт на основе модели трамвая «Львенок-Москва» курсирует по маршруту №10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская» и обратно‎ в полностью беспилотном режиме. Он ежедневно выходит на маршрут и выполняет установленное расписание с пассажирами. За первый день беспилотный трамвай выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров. 4 сентября с утра он также вышел на маршрут», — говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Правительство Москвы В России запущен первый беспилотный трамвай с пассажирами

Российский беспилотный трамвай оснащен лидарами, радарами и камерами, обеспечивающими обзор на 360° и распознавание объектов на расстоянии до 200 метров в любую погоду. Он самостоятельно выполняет остановки, управляет дверями, соблюдает сигналы светофоров, пропускает пешеходов, принимает решения на перекрестках, переключает стрелки и строго следует расписанию. ИТ-система с искусственным интеллектом (ИИ) работает таким образом, что этот трамвай никогда не столкнется с впереди идущим транспортом. Со слов разработчиков, за 200 метров его лидары видят препятствие на дороге, определяя их местоположение с точностью до двух сантиметров. Радары же помогают ориентироваться в плохую погоду, а также оценивать скорость движения других участников движения. Есть еще и камеры, которые определяют, какой именно объект находится перед трамваем: пешеход, машина, собака или светофор.

Тестирование технологии

За время многочисленных и сложных испытаний трамвай преодолел свыше 8 тыс. км, не допустив ни одного нарушения правил дорожного движения. Для пассажиров поездки в инновационном трамвае не отличаются от поездок в обычном трамвае с водителем и являются столь же безопасными, отметили в Департаменте транспорта (Дептранс) Москвы.

В салоне присутствует сотрудник трамвайного управления московского метро для дополнительного контроля движения. На текущем этапе это требование федерального законодательства России.

Развитие беспилотных технологий в Москве

В Москве начали работать две беспилотные испытательные лаборатории на базе трамваев «Львенок-Москва», выпускаемых российским производителем «ПК Транспортные системы». В них тестируются новые версии программного обеспечения (ПО) и проводится обучение ИИ-технологий для расширения применения беспилотного транспорта в столице.

Правительство Москвы Пульт управления в кабине

«До конца 2025 г. мы оснастим беспилотными технологиями еще три трамвая. После завершения всех испытаний и по мере необходимости они смогут выполнять регулярные рейсы с пассажирами также по маршруту №10. В соответствии со стратегией развития столичного транспорта, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 г. беспилотными технологиями планируем оснастить примерно две трети столичного парка, включая все 10 маршрутов Краснопресненского трамвайного депо. Надежность и точность выполнения расписания движения станут еще выше», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Запуск беспилотного трамвая стал возможен благодаря введению в 2024 г. Правительством России экспериментального правового режима (ЭПР). Документ разработало Министерство экономического развития (Минэкономразвития) по инициативе Московского метрополитена. Таким образом, Москва стала первым городом в России, инициирующим принятие ЭПР для запуска полностью беспилотного городского транспорта.