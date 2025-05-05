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Оформление гранта для ИТ-компаний Подмосковья сделали удобнее на региональном портале

На портале госуслуг Московской области упростили подачу заявок на гранты для ИТ-компаний и производителей компьютерной техники региона. Теперь оформить заявку стало легче благодаря умным сервисам. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Представители ИТ-отрасли нашего региона могут рассчитывать на поддержку со стороны правительства – в частности, получить грант при приеме в штат организации не менее пяти новых сотрудников. Оформить заявку можно в электронном виде через портал госуслуг Подмосковья. Услугу оптимизировали, теперь к ней подключены сервисы, которые помогут быстро заполнить реквизиты банка, а также подскажут, когда начнется новый этап отбора заявок, если на данный момент возможность подачи заявлений закрыта», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

5 мая 2025 г. на портале госуслуг Московской области стартовал четвертый этап отбора заявок на получение ИТ-грантов в 2025 г. Прием заявок будет открыт до 16 мая 2025 г. включительно.

Поучаствовать в отборе на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России высокотехнологичные предприятия или компании-производители компьютерной техники. Деньги выделят, если в штат принято пять и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. При этом организация должна быть зарегистрирована на территории Подмосковья, иметь долю доходов от деятельности в сфере информационных технологий более 30% и вести деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19.

Ознакомиться с подробными условиями получения гранта и порядком рассмотрения заявок можно на странице услуги на региональном портале.

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