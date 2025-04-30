В КБ «Панорама» разработан Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации для отечественных ОС

В КБ «Панорама» разработан Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации версии 8.4 для операционных систем Astra Linux Special Edition, «Ред ОС», «Альт Линукс» под управлением ГИС «Панорама» для Linux. Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации создан на общих исходных текстах и содержит одинаковые функциональные возможности с Комплексом, разработанным для MS Windows, что облегчает переход на отечественные операционные системы и не требует переподготовки специалистов при смене одной ОС на другую. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В программе реализована возможность использовать накопленные данные в MS Windows: аэронавигационные карты и классификаторы dfc.rscz и dfc_en.rscz, базы данных PostgreSQL, шаблоны для формирования листов сборника АИП России, шаблоны зарамочного оформления аэронавигационных карт, файлы в форматах ARINC и AIXM, текстовые файлы для автоматической загрузки метрики элементов воздушного пространства.

Основным источником аэронавигационной информации является база аэронавигационных данных, которая создана в соответствии с моделью AICM (Aeronautical Information Conceptual Model). Структура базы данных позволяет хранить и обрабатывать элементы авиационной деятельности, отслеживать хронологию их изменения с указанием пользователя, даты, времени и типа операции. База данных разворачивается на СУБД PostgreSQL версии 9.4 и выше.

При наличии мультиплатформенной лицензии для ГИС «Панорама» доступна одновременная работа комплексов с одной общей аэронавигационной базой данных PostgreSQL.

Программа предназначена для создания и ведения базы данных аэронавигационной информации, формирования аэронавигационных карт, проектирования маршрутов полетов воздушных судов и обмена данными с другими информационными системами. Обмен информацией осуществляется в форматах ARINC и AIXM5.1. В состав комплекса включены два вида диалогов экспорта/импорта из форматов ARINC и AIXM5.1, функционал которых зависит от настроек подключения к базе данных.

Аэронавигационные карты базируются на специальном аэронавигационном классификаторе dfc.rsc, созданным согласно требованиям Международной организации гражданской авиации. В соответствии с документом Doc 8697 ICAO ("Руководство по аэронавигационным картам") комплекс позволяет формировать маршрутную карту, карту района, карту стандартного вылета по приборам (SID), карту стандартного прибытия по приборам (STAR), карту захода на посадку по приборам и другие.

Проектирование и построение схем маневрирования аэродромов осуществляется на основании документов ICAO (Doc 8168 «Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов» (PANS-OPS) Том II. «Построение схем визуальных полетов и полетов по приборам», Doc 9368 «Руководство по построению схем полетов по приборам», Doc 9371 «Руководство по шаблонам для схемы ожидания, обратной схемы и схемы типа "Ипподром"»). В комплексе реализовано создание всех видов шаблонов вылета по прямой, участков прибытия, шаблон «Ипподром», схемы «Разворот на посадочный курс», «Разворот 45х180», «Разворот "80х260"», схемы ухода на второй круг по прямой, поверхности оценки препятствий OAS и другие.

В программу включена возможность формирования листов сборника аэронавигационной информации трех разделов (GEN, ENR, и AD) на основе шаблонов в формате RTF. Зарамочное оформление аэронавигационных карт выполняется на базе пользовательских карт в формате SITX. В перечень создаваемых аэронавигационных карт входят: карта аэродрома, карта района, карта аэродромных препятствий (тип «А»), карта аэродромного наземного движения и другие.

Использование продукта ГИС «Сервер» дает возможность коллективного редактирования аэронавигационных данных в режиме реального времени. Это позволяет нескольким пользователям одновременно работать с единой базой данных, что значительно повышает эффективность процесса подготовки и корректировки аэронавигационной информации. Данные могут быть опубликованы в виде интерактивных веб-карт с помощью программы GIS WebService SE и GIS WebServer SE, что обеспечивает удобный доступ к актуальной аэронавигационной информации через браузеры.

Данные, размещенные на ГИС «Сервер», могут быть открыты на мобильных устройствах с отечественной операционной системой «Аврора» с помощью программы ГИС Panorama Mobile.

Для хранения и систематизации пространственных данных рекомендуется использовать Банк данных цифровых карт и данных ДЗЗ. Это комплекс программ, предназначенный для ведения облачного хранилища наборов пространственных данных, сбора и хранения метаданных, подбора и выдачи пространственных данных по запросам, подготовки отчетов, формирования и публикации геопокрытий, а также отображения состояния банка данных в виде карт-схем. Банк данных обеспечивает надежное хранение и удобный доступ к данным, что особенно важно для работы с большими объемами аэронавигационной и другой пространственной информации.

Все программные продукты реализованы для отечественных операционных систем, включены в Реестр отечественного программного обеспечения и сертифицированы в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации для обработки информации с грифом «секретно». Это гарантирует высокий уровень защищенности данных и соответствия нормативным требованиям. Это расширяет возможности использования аэронавигационной информации в полевых условиях и делает её доступной для специалистов, работающих удаленно.

Новая версия программы, примеры документов аэронавигационной информации, эксплуатационная документация, видеоуроки и презентации доступны для скачивания на странице «Скачать».