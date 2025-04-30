CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Два новых сервиса упростили оформление градостроительных планов в Подмосковье

На региональном портале Московской области обновили услугу по подготовке градпланов земельных участков. Об этом CNews сообщил представитель Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы упростить оформление услуги, мы дополнили её новыми сервисами. Один из них проверяет, было ли ранее уже подано, но не закрыто заявление. Другой анализирует кадастровый номер и выявляет, все ли в порядке с документацией на участок, если он попадает в зону комплексного развития территории. В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Градостроительный план является документом, где содержатся сведения о земельном участке, его границах и местоположении, ограничениях, техусловиях и т.д. Он необходим перед началом проектирования, строительства и реконструкции объектов.

Услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Исходно-разрешительная документация».

«Онлайн-услуга востребована среди жителей региона. С начала года ею воспользовались почти 22 тыс. раз», – отметила Надежда Куртяник.

Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ответ направят в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья. За предоставление услуги плата не взимается.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России готовится мощный запрет продаж зарубежной электроники. Кого он коснется

Минобороны требует 90 миллионов у ИТ-концерна «Автоматика»

Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности

Кибермошенники стали использовать День Победы в схемах обмана россиян

Эксперты обсудили будущее ИИ

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153