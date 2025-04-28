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«Геоскан» представил спутниковую платформу для дистанционного зондирования Земли форм-фактора кубсат 16U

ГК «Геоскан» представила новую спутниковую платформу «Геоскан 16U» для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Платформа отличается одной из самых точных систем ориентации и стабилизации среди кубсатов, что позволяет получать качественные данные ДЗЗ. Запуск первого спутника на базе «Геоскан 16U» планируется летом 2025 г. Он станет также первым российским космическим аппаратом кубсат 16U на орбите Земли. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Система ориентации и стабилизации состоит из сенсоров (звездного датчика, трехосевого волоконно-оптического гироскопа, ГНСС-приемника, магнитометров и солнечных датчиков), блока двигателей-маховиков и электромагнитных катушек.

«Геоскан» реализовал в программном коде алгоритмы системы определения и управления ориентацией, разработанные Институтом прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН. Приборы и алгоритмы системы позволяют поддерживать ориентацию МКА с точностью 0,006 °/с, что обеспечивает выполнение требований, предъявляемых со стороны камеры ДЗЗ.

Эффективная система бесперебойного электропитания с аккумуляторной батареей емкостью 230 Вт*ч позволяет производить съемку земной поверхности и передавать данные на каждом витке.

Передача больших объемов данных с полезной нагрузки осуществляется с помощью высокоскоростного передатчика X-диапазона с пропускной способностью 250 Мбит/с. Для управления МКА, приема телеметрии и обновления ПО на борту установлен приемопередатчик УКВ-диапазона с максимальной скоростью передачи данных 57,6 кбит/с.

На платформе резервированы модули управления систем ориентации, связи и питания, благодаря чему она обладает повышенной надежностью и продолжает работу даже при отказе одного из указанных элементов.

Платформа является полностью российской разработкой. Все системы, кроме звездного датчика и волоконно-оптического гироскопа, созданы в «Геоскане».

«При разработке платформы “Геоскан 16U” главной задачей было создать надежную систему, которая будет с максимальной точностью направлять камеры ДЗЗ для получения качественных данных. Нам удалось этого добиться — среди аналогичных российских МКА платформа "Геоскана" является одной из самых прецизионных. При этом она универсальна и может быть адаптирована для задач связи, экспериментов и испытаний приборов российских заказчиков», — сказал руководитель отдела разработки МКА ГК «Геоскан» Дмитрий Боровицкий.

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