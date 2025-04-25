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Минцифры: более 20 млн человек оформили электронную подпись в «Госключе»

«Госключ» — это приложение, в котором можно безопасно подписывать документы. Сертификат электронной подписи в нем бесплатно оформили уже 20,8 млн человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто пользуется «Госключом»

48,6% — женщины, 51,4% — мужчины. 39 лет — средний возраст владельца сертификата электронной подписи.

В приложении можно создать как усиленную неквалифицированную (УНЭП), так и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Первая применяется в ограниченном количестве ситуаций, второй можно подписывать любые документы.

Сколько выдано сертификатов электронной подписи

1,8 млн — УКЭП, 22,1 млн — УНЭП.

Что чаще подписывают УКЭП

Заявления на получение «Госуслуг». Сделки с недвижимостью, заключаемые с застройщиками и при участии банков.

Документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса «Госуслуг». Документы для регистрации бизнеса. Таможенные декларации

Что чаще подписывают УНЭП

Заявления на получение госуслуг. Договоры связи. Документы, отправленные себе на подпись с помощью сервиса «Госуслуг».

Кадровые документы. Заявления в негосударственные пенсионные фонды.

Сейчас с «Госключом» можно получить почти 500 государственных услуг и сервисов, требующих подписания электронной подписью. Его интегрировали в свои бизнес-процессы уже 1,5 тыс. коммерческих компаний.

Сервис развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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