В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

После того как министр обороны США оказался в центре скандала об утечке данных, в стране заметно выросла популярность мессенджеров с повышенными мерами защиты. Количество пользователей Signal в первой половине 2025 г. выросло на 13% в годовом сравнении, о росте числа пользователей заявили и в мессенджерах Kibu и Genasys.

Рост популярности

Мессенджеры с шифрованием стали пользоваться популярностью в США после того, как в правительстве США разгорелся политический скандал, пишет Axios.

После скандала с утечкой данных, в центре которого оказался министр обороны США Пит Хегсет (Pete Hegseth), в стране значительно увеличилась популярность мессенджеров с усиленными мерами защиты.

В марте 2025. главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг (Jeffrey Goldberg) сообщил, что советник президента США Майк Уолц (Mike Walz) по ошибке добавил его в секретный чат в мессенджере Signal, где обсуждалась планируемая военная операция.

Aiartgenerator Мессенджеры с шифрованием в США обретают популярность после скандала с утечкой данных у министра обороны

По данным SensorTower, количество пользователей Signal по итогам марта 2025 г. выросло на 13% в годовом сравнении. О росте числа пользователей заявил и основатель и генеральный директор зашифрованной платформы для чатов Kibu Ари Андерсен (Ari Andersen). Мессенджер Kibu вышел из стадии бета-тестирования в январе, и ожидается, что во II квартале 2025 г. его пользовательская база удвоится по сравнению с первыми тремя месяцами года, заявил Андерсен. К тому же и еще один мессенджер Genasys, фиксирующий приток пользователей, им в Соединенных Штатах пользуются в основном службы правопорядка.

Политический скандал

Ранее New York Times со ссылкой на источники написала, что глава Пентагона в марте 2025 г. опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Позже Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) решительно поддерживает американского министра обороны.

Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта 2025 г. заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению Ансар Алла т.е. хуситам. По словам Голдберга, в группе под названием «Хуситы ПК тесная группа» проходила политическая дискуссия с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса (James Di Vance), министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала американской военной операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим США.

23 апреля 2025 г. американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт (Tammy Duckworth) призвала уволить министра обороны США Пита Хегсета на фоне скандала с утечкой секретных данных.

«Хегсета нужно уволить. Данные разведки, которыми он поделился через мессенджер Signal, в том числе со своей женой, были отправлены ему по закрытому каналу связи. Он сознательно подвергал наших пилотов ненужной опасности», — написала сенатор Тэмми Дакуорт в соцсети Х.

Зашифрованный мессенджер Signal

Технология Signal, управляемого некоммерческим фондом, изначально была профинансирована грантом в $3 млн от Фонда открытых технологий (OTF), поддерживаемого правительством США. OTF, выделенный из Радио Свободная Азия (службы, созданной в период холодной войны как антикоммунистический инструмент) поддерживал Signal для обеспечения зашифрованной мобильной связи защитникам свободы интернета по всему миру.

Инсайдеры Nikkei Asia сообщают, что связь между OTF и американской разведкой более тесная, чем кажется на первый взгляд. Анонимный источник, долгое время сотрудничавший с OTF, рассказал журналистам, что со временем стало очевидно: ИТ-проект Signal, изначально финансируемый OTF, был частью инициативы Госдепартамента США. Американские власти намеревались использовать ИТ-проекты с открытым кодом, разработанные хакерскими сообществами, как ИТ-инструменты для реализации внешнеполитических целей США, включая поддержку активистов и партий, выступающих против правительств, неугодных американским властям.

История, которой поделился основатель Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey), раскрыла и то, что нынешние руководители Signal, якобы безопасного приложения для обмена сообщениями, являются активистами, используемыми госдепартаментом США для смены режима за рубежом. Правительство США потратило не один миллион долларов на создание шифрования в Signal, а в 2024 г. точно такое же шифрование используется в WhatsApp*, Facebook Messenger, Google Messages и даже Skype. Создается впечатление, что крупным технологиям в США не разрешают создавать собственные протоколы шифрования, которые были бы независимы от вмешательства правительства США. Дорси удивился тому факту, что в отличие от Telegram, мессенджер Signal не позволяет исследователям по кибербезопасности убедиться, что их код на GitHub — это тот же код, который используется в приложении Signal, запущенном на пользовательских iPhone-устройствах. Signal отказался добавить воспроизводимые сборки для iOS, закрыв запрос сообщества на GitHub. А WhatsApp даже не публикует код своих приложений, так что все их разговоры о приватности — это еще более очевидный цирковой трюк, возмутился основатель Twitter.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).