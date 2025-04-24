CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Росреестр запустил мобильное приложение для граждан и профессиональных участников рынка недвижимости

Росреестр запустил на площадках RuStore и Google Play мобильное приложение для физических лиц и кадастровых инженеров, с помощью которого можно получить ряд государственных услуг ведомства и воспользоваться публичной кадастровой картой. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«В целях повышения доступности и удобства электронных услуг и сервисов Росреестра мы ввели в эксплуатацию мобильное приложение ведомства. Оно синхронизировано с личным кабинетом пользователя на сайте Росреестра и позволяет оперативно получить целый ряд услуг в сфере земли и недвижимости. Воспользоваться им могут как граждане, так и профессиональные участники рынка недвижимости – кадастровые инженеры, для которых в приложении предусмотрен отдельный раздел», - сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

В частности, с помощью приложения можно получить информацию о своих объектах недвижимости, а также общедоступную справочную информацию о любых других объектах (по кадастровому номеру или адресу). Участники долевой собственности смогут просматривать в приложении извещения о продаже доли в праве.

В разделе «Недвижимость» можно подать заявления о внесении в ЕГРН сведений об изменении почтового адреса и электронной почты, по которым осуществляется связь с заявителем, о невозможности осуществления регистрационных действий без личного участия, а также об исправлении технических ошибок в сведениях ЕГРН.

В разделе «Сервисы» можно проверить статус исполнения запроса, подлинность электронного документа, поступившего заявителю, или записаться на личный прием в Росреестр.

Есть возможность заказать выписку из ЕГРН – приложение автоматически перенаправит заявителя на Портал госуслуг, после чего готовый документ можно просмотреть и скачать в самом приложении.

Кроме того, через приложение можно получить доступ к функционалу публичной кадастровой карты, а также к отечественной картографической основе (ЕЭКО и Цифровая объектовая схема Национальной системы пространственных данных), ортофотопланам масштабов 1:2000 и 1:10000.

В настоящее время приложение функционирует на смартфонах и планшетах, разработанных на платформе Android. Планируется, что в ближайшее время оно также станет доступно на платформе iOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Создатели ChatGPT хотят купить браузер Chrome, если власти заставят Google его продать

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153