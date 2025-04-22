CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье заказать шумовые испытания вблизи аэродромов стало проще

На региональном портале оптимизирована услуга по заказу лабораторных измерений уровней шума на земельных участках в границах полос воздушных подходов аэродромов Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках оптимизации услуги был улучшен сервис предпроверки попадания объектов в зоны аэродромов – актуализирован их перечень. Это существенно облегчает застройщикам процесс получения нужных документов. Всего на региональном портале для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более 130 госуслуг по вопросам земли и стройки», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для ряда объектов, включая многоквартирные жилые дома, развлекательные центры, кафе, рестораны и интернаты, действуют строгие нормы по допустимому уровню шума. Если эти объекты планируется возводить вблизи аэродромов, сначала нужно измерить уровни шума. Заказать проведение таких исследований можно на портале госуслуг Московской области.

Услуга «Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума» доступна в разделе «Бизнесу» – «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.

Услуга предоставляется на платной основе. Стоимость оформления протокола можно уточнить в карточке услуги в разделе «Вопросы и ответы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИКТ-расходы новых субъектов РФ вырастут в 2025 г. в 1,5 раза

Счетная палата: В работе «Почты России» есть «целый комплекс системных проблем»

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025

Путин дал поручение о создании в России суперкомпьютерного центра

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153