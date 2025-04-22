«Нетрика Медицина» помогла реализовать голосового робота для записи к врачу в Архангельской области

«Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») обеспечивает работу голосового робота для записи пациентов к врачу в Архангельской области. Компания предоставляет свою API-шину, выступая ключевым технологическим звеном между голосовым помощником и медицинскими информационными системами (МИС) медицинских организаций (МО) региона.

Жителям Архангельской области теперь доступна круглосуточная запись на прием к врачу. Для этого необходимо позвонить на номер 122 и ответить на вопросы специального робота. Голосовой помощник сначала проверяет прикрепление пациента к поликлинике и получает данные о медицинской организации и ее подразделениях. Далее робот обращается к сервисам «Нетрики Медицины»: ищет информацию о пациенте в МИС, определяет доступные для записи специализации и врачей в выбранном подразделении, а также свободные талоны. Если запись возможна – робот задает уточняющие вопросы и записывает пациента к нужному врачу, если нет – информирует об этом пациента.

Цифровая платформа «N3.Здравоохранение» от «Нетрики Медицины» позволяет через API подключать различные внешние сервисы ‒ от голосовых роботов до мобильных приложений и порталов ‒ к единой системе электронной записи в регионах.

«Наше решение выступает технологическим мостом между голосовыми помощниками и медицинскими учреждениями. Мы обеспечиваем безопасный обмен данными, проверку прикрепления пациента и доступность слотов, позволяя регионам внедрять удобные сервисы для граждан без необходимости глубокой доработки уже существующих локальных систем», — сказал Андрей Коршунов, руководитель направления сервисов для пациентов «Нетрика Медицина».

Обмен данными ведется в защищенной сети региона с использованием авторизационных ключей ‒ токенов, по которым сервисы «Нетрики Медицины» идентифицируют робота-голосового помощника, что исключает несанкционированный доступ к API и утечку информации.

В настоящее время сервис доступен для пациентов, прикрепленных к двадцати девяти медицинским учреждениям Архангельской области. В течение года планируется перевести на голосового помощника около 30% звонков, поступающих на номер 122.

«Внедрение голосового помощника — важный шаг в цифровизации здравоохранения области. Реализация данного сервиса соответствует задачам федерального проекта "Государство для людей", направленного на создание удобных и доступных цифровых сервисов для граждан. Благодаря интеграции с платформой «N3.Здравоохранение» мы смогли быстро реализовать сервис, который экономит время пациентов и снижает нагрузку на регистратуры», ‒ отметил Алексей Марков, директор ГБУЗ Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр».