Оформить разрешение на вселение членов семьи в социальное жилье теперь можно онлайн в Подмосковье

В Московской области оцифрована муниципальная услуга для нанимателей жилья по договорам социального найма. Оформить ее можно на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Московской области появилась еще одна услуга. Теперь гражданам, которые проживают в муниципальном жилье на условиях соцнайма, больше не нужно идти лично в администрацию муниципалитета, чтобы получить согласие на прописку. Подача заявления доступна онлайн, а электронный результат можно распечатать в центрах “Мои Документы”», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услугой «Получение согласия на вселение» могут воспользоваться наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, которым нужно прописать в качестве членов своей семьи родственников, не являющихся супругами, детьми, родителями заявителей. В рамках услуги также можно оформить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях соцнайма.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, заполнить электронную форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно. Если решение окажется положительным, то заявитель получит разрешение на вселение. На его основании можно будет оформить прописку.