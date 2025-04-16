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В Подмосковье завершилась масштабная реконструкция Щелковских очистных сооружений

В городе Щелково Московской области введены в эксплуатацию обновленные межрайонные очистные сооружения. Открытие объекта состоялось в рамках заседании президиума Госсовета, которое накануне провел Президент России. Масштабная реконструкция сооружений стала важным мероприятием федерального проекта «Оздоровление Волги», входящего в состав национального проекта «Экология». Об этом CNews сообщили представители Минтсроя.

«Щелковские очистные сооружения, введенные в эксплуатацию более полувека назад, изначально были рассчитаны на прием 230 тыс. куб. метров сточных вод в сутки. В условиях динамичного развития инфраструктуры Подмосковья комплекс нуждался в обновлении. Реконструкция велась с 2019 года без остановки текущей деятельности предприятия, обслуживающего более 700 тыс. жителей трех городов – Ивантеевки, Королева, Фрязино, а также двух муниципальных районов – Пушкинского и Щелковского. Запущенные в работу обновленные очистные сооружения способны принимать и очищать 400 тыс. куб. метров сточных вод в сутки», – сказал замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

Строительные работы проходили на всей площади Щелковских очистных сооружений, это 72 тыс. кв. метров, с двумя комплексами механико-биологической очистки. В рамках реконструкции произведено техническое перевооружение части существующих очистных сооружений производительностью 60 тыс. куб. метров в сутки, а также на месте бывших иловых карт построены новые линии очистных сооружений производительностью 340 тыс. куб. метров в сутки.

В ходе реконструкции применялись современные и технологичные решения. Стоки проходят механическую и затем биологическую очистку с удалением азота и фосфора, что обеспечивает высокую степень очистки на новых линиях. Далее иловая смесь подается на радиальные вторичные специализированные резервуары для разделения активного ила и воды. После этого вода поступает на установку доочистки, состоящую из автоматизированных дисковых фильтров, где оседают остаточные взвеси. Затем под воздействием ультрафиолета в воде уничтожаются болезнетворные бактерии, что абсолютно безопасно для биофлоры водоемов. В итоге очищенные сточные воды направляются по коллектору в реку Клязьму.

«Модернизация крупнейших очистных сооружений Московской области значительно улучшит экологическую обстановку в регионе и за его пределами. Применение современных технологий позволит снизить выбросы в атмосферу и дополнительно подключить к объекту около 80 тыс. жителей Подмосковья», — сказал генеральный директор «РосСтройКонтроля» Владимир Щербинин.

Кроме того, были созданы условия, исключающие непосредственный контакт работников с сточными водами и постпродуктами производства, обеспечена герметизация оборудования, внедрена система контроля и управления технологическим процессом, что повышает надежность работы очистных сооружений.

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