В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах

Компания «Элпитех» выпустила первую партию серверов на отечественном процессоре Baikal-S. В устройстве стоят отечественные платы, а также используется российский текстолит. Разработчики считают, что решение будет востребовано на объектах критической информационной инфраструктуры. Однако эксперты предупреждают, что из-за сложностей с производством процессоров, проект не сможет быть массовым.



Серверы на Baikal-S

Как стало известно CNews, компания «Элпитех» выпустила первую партию серверов на отечественных процессорах Baikal-S (разрабатывает «Байкал Электроникс»). Об этом CNews рассказал представитель «Элпитеха».

Сами серверы были представлены на форуме Expo Electronica в апреле 2025 г. в двух исполнениях: с одним и двумя процессорами Baikal-S.

По словам разработчика, пока выпущено 350 серверных плат. Серверы же проходят процедуру включения в реестр отечественной продукции Минпромторга.

Устройства предназначены для предприятий критической информационной инфраструктуры (КИИ). Собираются они на собственных мощностях «Элпитеха».

В декабре 2023 г. CNews писал о том, что «Элпитех» выпустил первый программно-аппаратный комплекс (ПАК) на процессорах Baikal-S и Baikal-M. А в январе 2023 г. писал о том, что российская компания выпустила первую серверную систему хранения данных (СХД) на Baikal-S.

Технические характеристики

Сервер «Элпи323» (с одним процессором) обладает DDR4 памятью отечественного производства с микроконтроллером «Амур». Текстолит для нее сделан российской компанией «Резонит». Оперативная память поддерживает до 384 ГБ. Также в скором времени планируется использовать и российскую SSD-память, рассказал представитель производителя. На сервере используется и материнская плата «Элпитеха», которая также скоро будет внесена в реестр.

Устройства работают на российской ОС Astra Linux и ОС «НТЦ ИТ РОСА».

Гарантия на устройства действует один год.

Мнение рынка

Однако рынок выражает скептическое отношение к проекту. «Российские процессоры не имеют локализованного производства, а перспективы размещения достаточно крупных заказов у зарубежных производителей в настоящее время сомнительны, — рассказал CNews Александр Кольцов, инженер Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана. — Потребителями таких решений на текущий момент могут выступать скорее всего только неспециализированные организации, ограниченные в закупках оборудования только российскими производителями».

Как пояснил собеседник CNews на рынке электроники, серверы на отечественных процессорах «Эльбрус» и Baikal есть и у других компаний. «Основная сложность подобных решений заключается в ограниченной серийности, поскольку кристаллы для процессоров производят только на зарубежных фабриках, куда у российских компаний есть минимальный доступ, — вторит он Кольцову. — К тому же существует проблема с софтверной экосистемой и актуализацией софта. Любая новая версия отечественного ПО, если она заранее не писалась под архитектуру ARM, будет требовать адаптации, а значит — дополнительных финансовых и временных затрат».

«Элпитех» Сервер, представленный на форуме Expo Electronica

Важно понимать, что сервер с российским процессором сразу становится отечественным. По его словам, такие решения будут интересны компаниям в нише КИИ и тем, у кого есть программа импортозамещения (как правило, это госсектор, корпорации с госучастием, финансы, промышленность, транспорт, связь).

«Отсутствие же достаточного складского запаса приведет к зависимости от 1-2 вендоров, которые будут производить серверы с использованием данного ЦПУ», — заключил он.

В «Элпитехе» отметили, что компания закупила «несколько сотен процессоров Baikal» и готова их производить. Также собеседники CNews сообщали, что новая партия Baikal-S придет в конце 2025 г.



О процессоре

Как писал CNews в ноябре 2024 г., в Россию пришла партия из 1 тыс. процессоров Baikal-S. И в начале года уже была распродана. Рынок давно ждал российские процессоры. Напомним, что летом 2022 г. «Байкал Электроникс» отменила выпуск и продажу серверных CPU Baikal-S после разрыва отношений с тайваньской TSMC. Напомним, Тайвань в марте 2022 г. присоединился к западным санкциям, введенным в отношении России на фоне спецоперации на Украине, и тайваньский чипмейкер TSMC прекратил производить чипы для России.

Серверный ARM-процессор Baikal-S разрабатывался с октября 2016 г., когда «Байкал Электроникс» по итогам тематического конкурса Минпромторга подписал с министерством договор о предоставлении компании субсидии в размере 1,2 млрд руб. Общая стоимость проекта была прописана на уровне 2,49 млрд руб. — то есть 1,29 млрд руб. в него должен был вложить сам разработчик. Датой окончания проекта изначально было прописано 30 ноября 2019 г.

Процессор был спроектирован по 16-нанометровому техпроцессу, имеет 48 ядер ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4 3200 МГц — до 768 ГБ на сокет (128 ГБ на канал), кэш-память: L1 — 64 КБ кэш инструкций и кэш данных, L2 — 512 КБ на ядро, L3 — 2 МБ на кластер, L4: 32 МБ.

Тактовая частота процессора составляет до 2,2 ГГц, энергопотребление — 120 Вт, диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия, производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 Гфлопс.

Ранее сообщалось, что ориентировочная цена одного Baikal-S составит $3 тыс.

Первую инженерную партию чипов «Байкал Электроникс» получила в октябре 2021 г. Пришли они с тайваньской контрактной фабрики TSMC. В компании ожидали, что полноценная промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук придет до конца III кв. 2022 г. Однако весной 2022 г. на Россию обрушились санкции.

Наладить их выпуск на территории России не представляется возможным — в стране нет подходящих для этого производственных мощностей, самый современный техпроцесс, освоенный отечественными вендорами микросхем — это 65 нм прямиком из начала XXI века.

«Байкал Электроникс» возлагала большие надежды на российский рынок серверных процессоров, на что указывает, в том числе, и дорожная компании до 2025 г., опубликованная летом 2021 г. В ней сказано, что «Байкал Электроникс» хотела начать захват рынка с выпуска Baikal-S, а затем приступить к производству других процессоров. В планы компании входил выпуск 300 тыс. процессоров до конца 2022 г. на мощностях TSMC. К 2025 г. объем производства планировалось довести до 600 тыс. единиц.

Об «Элпитехе»

Компания «Элпитех» разрабатывает и производит вычислительную технику под собственной торговой маркой «Элпи». В продуктовой линейке компании присутствуют оперативная память, материнские платы, мониторы, моноблоки, ноутбуки, серверы и пр.

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Элпитех» образовано 8 июля 2021 г. в Московской обл. Компания принадлежит ООО «Салютдевайсы». Финансовые показатели юрлица с 2021 г. скрыты.