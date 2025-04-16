CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

ХМАО-Югра переходит на виртуальные телефоны «Ростелекома»

Учреждения здравоохранения, образования и социальной защиты Березовского района ХМАО-Югры начали использовать облачные сервисы «Ростелекома». На виртуальную телефонию (ВАТС) перешли центры социального обслуживания в Березово, Игриме и Саранпауле, районные больницы в Игриме и Халимсунте, а также политехнический колледж в Игриме. Всего сотрудники компании установили около 130 новых телефонных аппаратов и внедрили специальное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»..

Виртуальная АТС от «Ростелекома» позволяет объединить все телефоны учреждения в единую сеть с общим номером. Благодаря этому сотрудники могут перенаправить звонки, фиксировать разговоры и предоставлять пользователям голосовое меню для выбора нужной услуги. Все записи переговоров хранятся в облаке.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Я бы обозначила формулу успеха виртуальной АТС так: это устойчивое и простое решение, не требующее покупки дополнительного оборудования, с быстрой настройкой, выгодной тарификацией, удобным мониторингом и возможностью расширения под потребности каждого заказчика. Благодаря виртуальной телефонии сотрудники меньше времени тратят на технические вопросы и могут сфокусироваться на выполнении основных задач учреждения».

Использование ВАТС становится глобальным трендом: согласно исследованиям аналитиков iKS-Consulting, рынок виртуальной телефонии в России ежегодно растет примерно на четверть и уже превысил 14 млрд руб. На Урале, включая Свердловскую область и Югру, виртуальные телефоны особенно востребованы в сферах торговли, услуг и государственных учреждениях, поскольку позволяют автоматизировать и усовершенствовать рабочие процессы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию

Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы

По американским госконтрактам вместо опытных ИТ-шников удаленно работал неквалифицированный китаец

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России

Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153