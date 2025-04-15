Заместители губернаторов и руководителей федеральных министерств и ведомств проходят обучение в рамках федпроекта «Государство для людей»

120 заместителей губернаторов из всех 89 субъектов РФ и руководителей профильных ведомств принимают участие в образовательной программе «Эффективное развитие клиентоцентричности», которая реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Федеральный проект «Государство для людей», курируемый заместителем председателя Правительства — руководителем аппарата Правительства Дмитрием Григоренко, является частью концепции по социально-экономическому развитию России. Его цель — внедрение клиентоцентричного подхода в систему госуправления, чтобы в центре всегда находился человек и его потребности.

В рамках этой задачи разрабатываются сервисы для упрощения решения жизненных ситуаций граждан, модернизируются подходы к предоставлению госуслуг для снижения бюрократии, внедряются цифровые технологии для улучшения доступа к госуслугам, а также развиваются инструменты обратной связи от граждан и формируются новые модели взаимодействия человека с представителями органов власти.

«Интересы и комфорт граждан — приоритет государства. Быстро, качественно и без лишних посещений различных ведомств — такой мы выстраиваем систему оказания государственных услуг. Открытый, компетентный и готовый приложить все усилия для решения жизненной ситуации человека — таким должен быть современный чиновник на любом уровне. Участники программы получают прикладные знания и навыки, чтобы не в теории, а на практике применять человекоориентированный подход и менять жизнь людей к лучшему», — сказал Дмитрий Григоренко.

Образовательные программы в рамках федерального проекта «Государство для людей» реализуются Высшей школой государственного управления Президентской Академии с 2023 г. За это время обучение прошли более 15 тыс. государственных и муниципальных служащих. Ежегодно программы актуализируется в соответствии с развитием системы госуправления и формирования новых решений для людей. В 2025 г. акцент в обучении сделан на внедрении и развитии цифровых сервисов «жизненные ситуации».

Так, объединение государственных услуг по принципу «жизненные ситуации» существенно упростило их получение. С начала внедрения в 2023 г. в рамках одного сервиса «жизненная ситуация» на 35% (с 102 до 66 дней) сократилось время на получение госуслуг, на 29% (с 28 до 20 единиц) — количество необходимых документов для их получения, на 64% (с 14 до 5 визитов) — необходимость посещения ведомств.

В течение года предусмотрено обучение по четырем образовательным программам, в том числе открытые онлайн-курсы. В обучении помимо заместителей губернаторов и заместителей руководителей ФОИВ примут участие ответственные сотрудники федеральных и региональных ведомств, а также муниципальные служащие и работники подведомственных организаций. Всего в этом году обучение пройдут порядка 25 тыс. человек.