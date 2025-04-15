«Школа 21» провела обучение работе с ИИ для руководителей и сотрудников органов исполнительной власти регионов Сибири

«Школа 21» при поддержке Сбербанка обучила 60 представителей органов исполнительной власти регионов СФО. Это уже второй подобный образовательный интенсив в Сибири, направленный на развитие цифровых компетенций госслужащих и внедрение современных технологий в управление регионами.

Обучение проходило очно в кампусе «Школы 21» в Новосибирске. В течение трех дней участники осваивали практические навыки работы с искусственным интеллектом. Они учились применять технологии для автоматизации рутинных задач, анализа информации и подготовки отчетов. Среди слушателей были представители департаментов министерств цифрового развития, экономики, туризма и других ведомств из разных регионов Сибири, включая Новосибирскую, Красноярскую область, Республику Тыва и Хакасию.

В этом запуске особое внимание было уделено вопросам цифровизации госуправления и эффективного внедрения технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы. В мероприятии принял участие старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, который отметил важность цифровой трансформации для регионального развития и подчеркнул значимость подобных образовательных программ.

Программа ориентирована на изучение основ работы с искусственным интеллектом и его применения в государственных структурах. Ключевая цель обучения — помочь руководителям получить знания о применении искусственного интеллекта для решения задач в своей отрасли, что повышает эффективность работы на 30%. Вместе с тем новые знания о возможностях ИИ и применение современных и актуальных цифровых инструментов в работе увеличивают производительность участников на 25%.

Константин Селезнев, директор «Школы 21» в Новосибирске: «Наша цель — помочь представителям государственных организаций изучить передовые цифровые технологии и внедрить их в управление регионами. Мы рады видеть высокий интерес к программам обучения. Предыдущий интенсив в Сибири показал отличные результаты: участники освоили новые цифровые навыки и научились на практике применять ИИ-инструменты, чтобы использовать в работе актуальные подходы, повышающие производительность и эффективность».

В обучении также предусмотрено создание внутренних рабочих групп для выработки решений с использованием ИИ. Такой опыт позволит руководителям быстрее находить оптимальные подходы и сократит время на принятие решений на 20%. Кроме того, интенсив позволит улучшить навыки составления запросов, что дает возможность получать более релевантную информацию с помощью чат-ботов и повышает качество работы на 15%.