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Ярославль усиливает меры по обеспечению безопасности на дорогах

В Ярославле началась установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Оборудование поможет снизить аварийность и уровень смертности в результате ДТП. Работы выполняются по заказу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Ярославской области. Об этом CNews сообщили представители НПО ИТС.

«В этом году на дорогах Ярославской области свыше 900 мест оборудуем камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, включая 320 мест с комплексами «Паук». Установка комплексов фотовидеофиксации необходима для профилактики нарушений: наличие интеллектуального оборудования на дорогах дисциплинирует водителей и заставляет их соблюдать правила дорожного движения. Поэтому устройства будут установлены там, где фиксируется много нарушений и аварий. Они появятся на линейных участках дорог, перекрестках, пешеходных переходах и железнодорожных переездах», — сказал директор ГКУ ЯО ЦОДД Кирилл Крюков.

Комплексы фотовидеофиксации «Паук» компании «НПО «ИТС» работают на основе искусственного интеллекта. Они фиксируют более 20 видов нарушений ПДД согласно КоАП. Например, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, неиспользование ремней безопасности и т.д. Кроме того, «Паук» распознает типы транспортных средств и их госномера. Поэтому оборудование будет интегрировано со специальным программным обеспечением «Паутина», которое используется МВД для розыска автомобилей. Такая интеграция повысит эффективность оперативно-розыскных мероприятий.

Работы по монтажу оборудования завершатся до первого сентября 2025 г.

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