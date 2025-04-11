В Сеченовском Университете проводят исследование первой российской системы оптической навигации «Мультитрек»

На базе кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова проходит исследование точности навигационной системы «Мультитрек» при операциях на позвоночнике. Исследование выполняется на анатомическом материале, предварительно оцифрованном с помощью компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители МГМУ им. И.М. Сеченова.

Навигационная система «Мультитрек» разработана группой компаний «Гаммамед» при участии Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцина, МГУ им. М.В. Ломоносова и при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В основе системы инфракрасные камеры, которые интраоперационно отслеживают положение хирургических инструментов с точностью до долей миллиметра. Навигация осуществляется на основании КТ и МРТ снимков пациента, предварительно загруженных в систему. Ориентация в операционной ране обеспечивается благодаря регистрации по отдельным точкам или поверхности кости, выполненной в начале операции. Во время регистрации происходит привязка черепа или позвоночника реального пациента к его виртуальной модели, построенной системой на основании данных предоперационной нейровизуализации. С 2019 г. «Мультитрек» применяется в клинической практике во время операций на головном мозге и ЛОР-органах.

Устройство включает в себя инфракрасные камеры, инструменты с отражающими инфракрасный сигнал оптическими сферами, блок управления с программным обеспечением полностью российского производства обеспечением.

Задача нового исследования на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского Университета – впервые оценить точность навигационной системы при операциях на позвоночнике. «Результаты, полученные в ходе исследования, позволят сделать выводы о возможностях системы в позиционировании металлоконструкций, применяемых для фиксации позвоночника, в определении объема резекции опухолей позвонков, а также сравнить российскую разработку с зарубежными аналогами, — сказал Юрий Васильев, профессор кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского Университета, — для пациента с патологиями позвоночника прецизионность оперативного вмешательства — это одновременно и более быстрая реабилитация, и шанс на высокое качество жизни после операции».

«Внедрение отечественной системы компьютерной навигации в практику здравоохранения является частью стратегии импортозамещения, которую анонсировал Президент Российской Федерации в качестве одного из приоритетов развития российской экономики до 2030 г.», — подчеркивает Сергей Дыдыкин, заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского Университета.