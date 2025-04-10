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Innostage поможет Мурманской области подготовиться к кибериспытаниям

ИТ-компания Innostage заключила соглашение с Министерством цифрового развития Мурманской области для подготовки ИТ-инфраструктуры региона к открытым кибериспытаниям.

«Кибериспытания будут проходить в формате багбаунти, когда для поиска уязвимостей привлекают независимых внешних исследователей, проще говоря, «белых хакеров», которые проверяют, могут ли посторонние проникнуть в защищенную среду. Это практика активно используется Миницифры России для тестирования портала «Госуслуги», Системы межведомственного информационного взаимодействия, Платформы обратной связи, а теперь будет применена и на уровне региона», — сказала министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Подготовка к выходу на открытые кибериспытания включает ряд мероприятий, которые охватывают разные направления информационной безопасности, от укрепления ИТ-инфраструктуры и внедрения новых инструментов защиты до образовательных проектов для студентов и ИБ-специалистов.

При подготовке к выходу на открытые кибериспытания будут использоваться последние наработки в области информационной безопасности и киберустойчивости, в частности, методология CyberYool, разработанная Innostage. Она включает практический опыт решения государственных и отраслевых задач комплексной и информационной безопасности, а также лучшие практики и подходы, в том числе концепцию результативной кибербезопасности.

В рамках соглашения предполагается сформировать предложения для реализации проектов по мониторингу уровня киберзащищенности региональных и муниципальных органов власти, местных предприятий, учреждений и организаций, а также для создания в регионе центра компетенций в области информационной безопасности и учебного-практического центра развития кадров.

Подписанное соглашение — это новый этап в партнерских отношениях Innostage и Мурманской области. В мае 2024 г. компания Innostage и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее ряд проектов в сфере ИБ и развития квалифицированных кадров.

Так, на базе Мурманского арктического университета создан центр компетенций «Студенческий SOC». Команда МАУ также успешно дебютировала на Всероссийской студенческой кибербитве.

«Innostage имеет большой практический опыт в выстраивании киберустойчивости, который в том числе подтверждается нашим участием в открытых кибериспытаниях. Уже 10 месяцев нашу инфраструктуру постоянно атакует более 1,1 тыс. этичных хакеров. Опыт по подготовке к открытым кибериспытаниям, наши наработки в сочетании с лучшими практиками рынка, методологиями сейчас позволяют нам передавать этот опыт в рамках партнерских отношений с Министерством цифрового развития Мурманской области», — сказал Кирилл Семенихин, заместитель генерального директора Innostage.

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