Клиенты «МегаФона» проконтролируют новые подключения с помощью «Госуслуг»

«МегаФон» внедрил сервис по информированию своих клиентов о новых подключениях к услугам сотового оператора с использованием их персональных данных на портале «Госуслуги». Теперь при покупке и регистрации сим-карты «МегаФона» в раздел «Уведомления» госпортала приходит сообщение о заключении нового абонентского договора. Аналогичный сервис оператор реализовал в ноябре 2024 г. в рамках своих каналов информирования абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала апреля 2025 г. информация обо всех номерах абонентов доступна пользователям «Госуслуг». При этом клиенты «МегаФона» одними из первых получили возможность заблокировать на портале сим-карты, которые не используются либо были зарегистрированы на персональные данные абонента без его ведома.

Теперь сотовый оператор информирует через «Госуслуги» своих клиентов о регистрации новых сим-карт на их паспортные данные. Соответствующая информация появляется в разделе «Уведомления». Если абонент не подключал новый номер, ему необходимо запустить процесс его блокировки.

«МегаФон» уже внедрил такой сервис с использованием собственных каналов взаимодействия с абонентами в ноябре 2024 г. Как и в случае с «Госуслугами», сервис подключается автоматически и доступен новым и действующим клиентам сотового оператора.

Информирование абонентов «МегаФона» происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи.

Сообщения передаются по нескольким каналам коммуникаций с клиентом — в виде SMS на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push‑уведомления от приложения «МегаФона», если у абонента на смартфоне установлен личный кабинет оператора. В сообщении содержится информация о новом номере телефона, а также инструкция о том, куда обратиться, если указанный номер не регистрировался его владельцем.

В соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 1 апреля 2025 г. появилась обязанность информирования абонентов о новых договорах. Абонентам, в свою очередь, необходимо отслеживать количество зарегистрированных на них сим-карт в связи с введением лимита на их количество: для россиян это 20 сим-карт, для иностранцев — 10 сим-карт. Если их окажется больше, в заключении нового договора клиенту будет отказано. Гражданам России необходимо заблокировать превышающие лимит сим-карты до 1 ноября 2025 г., гражданам других стран — до 1 июля 2025 г.

«Мы первыми полностью завершили внедрение всего комплекса действий, которые в соответствии с законодательством должны быть доступны нашим клиентам на портале “Госуслуги”. Таким образом, абоненты МегаФона будут располагать необходимым инструментарием для контроля за своими сим-картами, что дает им дополнительный уровень защиты при пользовании мобильной связью», — сказал директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.