Минпромторг продлевает на шесть лет программу электронного машиностроения на фоне недофинансирования

Министерство промышленности заплатит почти полмиллиарда рублей за обновление программы электронного машиностроения в России. Помимо этого, она должна быть продлена с 2030 г. до 2036 г. Изменения происходят на фоне сообщений Минпромторга о недофинансированности программы и задержки части работ.

Нужно расставить приоритеты

Как выяснил CNews, Минпромторг готов заплатить 493 млн руб. за корректировку и продление программы по развитию электронного машиностроения в России. Соответствующий тендер министерство опубликовало 25 ноября 2025 г. на портале госзакупок под шифром «Феникс».

Суть работ заключается в разработке модели скоординированного развития технологического оборудования и материалов для производства электронной продукции, учитывающей структурные, производственные, территориальные и «иные факторы».

Должна быть разработана методика приоритезации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработаны предложения по правовому регулированию отрасли и финансовому стимулированию производителей материалов и оборудования.

Продление программы

Ведомство хочет, чтобы исполнитель исследовал мировой опыт новых разработок, текущего состояния и перспектив развития технологического оборудования и материалов для производства электронной продукции. Это необходимо для повышения эффективности комплексной программы развития электронного машиностроения на период до 2030 года и ее продления до 2036 г.

Работы должны быть выполнены до 31 октября 2027 г.

Представители Минпромторга не ответили на запрос CNews о причинах продления и изменения программы.

Проблемы есть

Как пояснил CNews осведомленный собеседник из микроэлектронной отрасли «в рамках работы планируется актуализация программы в части формирования пула мероприятий с учетом текущего уровня развития технологий и планов развития электронной промышленности. Простыми словами нужно привести разработанный в в начале десятилетия документ в соответствие со временем и поставить более амбициозные цели на горизонте 2036 года».

«Есть ряд серьезных проблем программы, которые требуют ее модификацию, — рассказал CNews независимый эксперт, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Это, прежде всего, недофинансирование на десятки миллиардов рублей, приводящее к срыву сроков по множеству (более 50 НИОКР), а также в целом то, что программа была создана в 2021 году, а с тех пор поменялось многое и радикально».

По его мнению, требуется как минимум перераспределение задач и переопределение сроков с учетом бюджетных реалий.

Он отметил, что сейчас по материалам наблюдается критический уровень зависимости от зарубежных поставок. То же касается и оборудования. «Для создания полного цикла требуются инвестиции в размере до полтриллиона рублей, что заметно меньше планируемых и выделяемых объемов средств. Есть также проблема технологического отставания от лидеров в области микроэлектроники на годы или даже десятки лет», — заключил эксперт.

Недофинансирование и отставание

Как писал CNews в ноябре 2025 г., программа по развитию электронного машиностроения в России недофинансирована на 33,1 млрд руб.

Необходимый объем финансирования мероприятий комплексной программы с учетом недофинансирования прошлых лет составляет 123,9 млрд руб., а объем бюджетных ассигнований на финансирование НИОКР, включая электронное машиностроение на 2026-2028 гг. составляет 90,8 млрд руб., следует из презентации Минпромторга.

Так, запланированный объем финансирования в 2024 г. 43,3 млрд руб. А фактический составил 23,7 млрд руб. В 2025 г. разница стала еще заметнее: при плане в 40 млрд руб., реальный объем выделенных властями средств составил 15,7 млрд руб., следует из документа.

К концу 2025 г. отставание по запуску НИОКР достигнет свыше 60 работ.

Электронное машиностроение в России

Программа развития электронного машиностроения предусматривает импортозамещение около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники к 2030 г.

По данным Минпромторга, на программу предусмотрено бюджетное финансирование в размере более 240 млрд руб. до 2030 г. В реализации программы задействовано более 50 организаций. Уже было запущено 67 ОКР, а в 2025–2026 гг. — еще 43.

В России используется не менее 400 моделей оборудования для производства микроэлектроники и только около 12% из них «в лучшем случае» можно было произвести на территории России, отмечали в МНТЦ МИЭТ.

В рамках программы развития электронного машиностроения планируется разработать отечественное оборудование для производства 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку электронно-компонентной базы и модулей, производство пассивной электроники и т. д.